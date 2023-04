"Il capofamiglia": la commedia dark egiziana al Cinema Stella

Grosseto: Una commedia egiziana, tra dramma e ironia, è il film proposto da Clorofilla per mercoledì 19 aprile al Cinema Stella. Domani, alle 21.15 proiezione de “Il capofamiglia” di Omar El Zohairy che, dopo aver vinto la Semaine de la Critique al Festival di Cannes e il Gran Premio della giuria al Torino film festival nel 2021, approda nelle sale solo adesso.



La storia è bizzarra: durante una festa di compleanno in casa, un mago per errore trasforma l'autoritario patriarca di una famiglia egiziana in un pollo. Da questo momento in poi le cose cambiano per tutti i familiari, a partire dalla moglie, che finora aveva dedicato tutta la sua vita a marito e figlio e adesso si ritrova a dover prendere il controllo della situazione e provvedere alla famiglia.

Mentre cerca in ogni modo di tenere al sicuro il marito e trovare un modo per riportarlo in forma umana, la donna dovrà affrontare una grande trasformazione personale. Il film mette in scena la lotta silenziosa di una donna per l'emancipazione in una società cieca e sorda ai suoi bisogni, in un mondo privo di compassione. Di fronte all'ottusità delle istituzioni, all'avidità di medici e veterinari e alle ingiuste regole imposte dal padrone della fabbrica, che non ammette le donne, ma accetta che vengano assunti bambini piccoli, l'unico conoscente pronto a tendere una mano non nasconde il suo secondo fine. Niente viene fatto per niente. A rendere ancor più efficace la denuncia contro il patriarcato e le ingiustizie sociali contenuta nel film è il tono che oscilla tra l'ironico e il surreale.





Come ogni mercoledì chi vuole può prenotare l’aperitivo al numero 3391201079 o alla mail cinema@festambiente.it – costo aperitivo e film 10 euro – costo film 5 euro