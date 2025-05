Il cantante Lorenzo Baglioni testimonial del Premio Mariella Gennai

Sarà l’ospite d’onore della giornata conclusiva in programma il 31 maggio, a Massa Marittima

Massa Marittima: Sarà il cantante Lorenzo Baglioni l’ospite d’onore della giornata conclusiva del Premio Mariella Gennai, in programma a Massa Marittima il prossimo 31 maggio, alle 16.30, alla Biblioteca comunale Gaetano Badii.

Un nome scelto non a caso, per celebrare la ventesima edizione del concorso dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Toscana: musicista e divulgatore, Baglioni sa unire ironia e didattica in uno stile inconfondibile che fa della musica uno strumento educativo, accessibile e coinvolgente.

“Abbiamo pensato a Lorenzo – dichiara Grazia Gucci, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima – perché è un personaggio pubblico in grado di veicolare messaggi positivi ai giovani. In un mondo in cui spesso i brani musicali offrono contenuti misogini o violenti, c'è un bisogno crescente di figure come la sua, capaci di proporre una musica leggera e al contempo profonda”.

“Il Premio – aggiunge Ambra Fontani, presidente della Commissione Pari Opportunità – nasce per ricordare Mariella Gennai, figura di grande impegno sociale e istituzionale, da sempre al fianco dei giovani. Un riconoscimento che celebra la sua eredità morale, proponendo temi che sollecitano la riflessione e la crescita culturale delle nuove generazioni. La presenza di Lorenzo Baglioni alla cerimonia conclusiva vuole essere un modo per dimostrare ai ragazzi che l’educazione può essere appassionante, la cultura può parlare con il linguaggio dei giovani e che la musica è uno dei veicoli più potenti per costruire una società più giusta, consapevole e inclusiva”.

Cantante, attore, ex docente di matematica e autore di progetti che scrive con il fratello Michele, Lorenzo Baglioni, è nato a Grosseto nel 1986 e cresciuto in Greve in Chianti.

Col format delle canzoni didattiche (Bella, Prof! - Sony Music) nel 2018 arriva sul palco di Sanremo lanciando “Il Congiuntivo” che totalizza 10 milioni di visualizzazioni sui social.

Ha condotto programmi per la TV come “L’Isola degli Eroi” (BoingTv), “Bella, Prof!” (SkyUno), “Un Palco Per Due” (Rai2), "E allora, dai!" (Rai2, RaiPlay).

Ha scritto libri editi da Mondadori e Rai Libri, divulgando la cultura scientifica in modo originale e divertente per arrivare ai giovanissimi.

Nel 2015 ha realizzato un progetto sulle barriere architettoniche per supportare il messaggio e l'attività dell'associazione onlus "Vorrei Prendere il Treno".

Nel 2019 va in scena lo spettacolo teatrale “CLIMA - Non c’è più tempo” scritto e interpretato insieme a Mario Tozzi.

Nel 2020 con il singolo “Una Coca-Cola con la cannuccia corta corta” affronta le tematiche dell’immigrazione.

Nel 2023 pubblica l’album Ripassongs ed è tra i conduttori dello Zecchino d’Oro.

Oggi i suoi contenuti web contano più di 200 milioni di visualizzazioni.