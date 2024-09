Il Campus creativo Dune si apre al pubblico

Principina a Mare, Bagno Le Dune. Inaugurazione 14 settembre, ore 21 (cena su prenotazione alle ore 20). La Femminella / Punto di ritrovo Lido Oasi. Apertura al pubblico del Campus. 15 settembre, dalle ore 11 alle 19.30. Visite guidate ore 11 e ore 16

Principina a Mare: Per una settimana il Parco Naturale della Maremma, lungo un percorso confinante con Principina a Mare che parte dalla spiaggia e si inoltra all’interno del paesaggio maremmano, è stato invaso da 30 artisti, videomaker e ricercatori di riprese 3D, per la sesta edizione del Campus creativo di arte nella natura Dune - Arti Paesaggi Utopie, che si apre al pubblico in due diversi momenti: sabato 14 e domenica 15 settembre.

Sabato 14 alle ore 21 l’inaugurazione - ad ingresso gratuito - si terrà al Bagno Le Dune di Principina a Mare. La serata sarà scandita dal concerto “Two for the song”, che unisce la voce sensuale e coinvolgente di Valentina Toni al talento virtuoso del pianista Raffaele Pallozzi. Il concerto sarà intermezzato da visioni: proiezioni di opere video realizzate quest’anno: “Mitologia in atto” di Michele Bucciantini e l’animazione “Senza titolo” di Samuele Pari - e di una selezione di opere delle passate edizioni, oltre a una postazione di visioni 3D con visori di realtà virtuale e con un innovativo e sorprendente schermo olografico, con le riprese di opere del 2023 e del 2024.

Per chi vuole si può prenotare - alle 20 - una cena sulla suggestiva pedana nella spiaggia, a base di prodotti tipici maremmani, chiamando il 331 7340040.

Domenica 15 dalle ore 11 alle ore 19.30 ci sarà invece l’apertura del Campus vera e propria, nell’area della Femminella. Questa volta il punto di ritrovo sarà il Lido Oasi di Principina a Mare, e sono previste due visite guidate dal direttore artistico Giorgio Zorcù, alle ore 11 e alle ore 16.

Immerse nei diversi paesaggi che offre la Femminella si potranno ammirare le installazioni artistiche “L’artificio non canta ma brilla al cielo” di Marco Acquafredda, “Simbiosi” di Irene Cordoni, “maremma amoris” di Valentina Minoletti, “La Sesta Estinzione” di Graziano Riccelli, “Woodskin” di Gina Tamborra, le installazioni-azioni “La soglia” di Jacopo Di Domenico, “Perché strappi me a me stesso?” di Caterina Ruysch Voltolini, “Insegnami a smascherare le emozioni” di Giulia Quagliarella, “Terre di nessuno” di Erica Pianalto, “Re_spirare” di Isabel Rodriguez Ramos, e le performance di danza “Corpo” di Davide Angelozzi - Elda Bartolacci e “Ispirazione” di Alessandra Palma - Silvia Sferlazzo.

Per gli artisti è stato un tempo di creazione unico, ispirati e coinvolti dalla natura incontaminata della Maremma, in un grande gruppo che ha valorizzato e fatto crescere relazioni, rinnovato e cresciuto competenze, scambi tra saperi e generazioni diverse: un patrimonio che ognuno si porterà nel cuore al ritorno a casa e che per i molti grossetani che hanno partecipato, giovani e mono giovani, resta un bene raro e prezioso.

Per gli spettatori sarà un’esperienza immersiva e coinvolgente, un modo insolito e sorprendente di vivere la natura e il territorio nei suoi angoli più misteriosi e affascinanti; è il dono dell’atto simbolico dell’esperienza artistica: riscoprire con sorpresa ed emozione luoghi apparentemente usuali, a cui si aggiunge una nuova lettura e uno scarto di conoscenza profonda.

Il Campus creativo Dune è un progetto di Accademia Mutamenti e del Parco Regionale della Maremma, ideato e diretto da Giorgio Zorcù, con il contributo di Comune di Grosseto, Regione Toscana - Bando Toscanaincontemporanea e Fondazione CR Firenze, e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, Museo Santa Maria della Scala di Siena, CasermArcheologica di Sansepolcro e Corpi sul Palco di Milano.

Sabato 14 ingresso gratuito.

Domenica 15 ingresso € 5, valido per l’intera giornata.

Agli spettatori sarà fornita una mappa con l’ubicazione delle istallazioni artistiche.

Si raccomanda di dotarsi di scarpe comode: il percorso sarà in terra battuta e a tratti sabbiosa.

Il programma completo si trova sul sito:www.dune-utopie.it

Info:

Accademia Mutamenti tel. 388 5850722, info@accademiamutamenti.it

Si può seguire l’attività di DUNE su Facebook e Instagram.