Il campione olimpico Silvio Martinello inaugura la bike station “Golfo del Sole”

Insieme al campione Martinello ci sarà il giornalista sportivo di Rai Radio 1, Cristiano Piccinelli. Ingresso libero.



Follonica: Per tutti gli appassionati di ciclismo un evento da non perdere: domenica 4 giugno, alle ore 16 e 30, al Resort Golfo del Sole di Follonica, sarà inaugurata la nuova Bike station Golfo del Sole, con la speciale partecipazione del campione olimpico Silvio Martinello che vanta una carriera sportiva da professionista lunga ben 18 anni, con 12 Giri d’Italia, 4 Tour de France e 4 Giri di Spagna, quattro giorni in maglia rosa nel Giro del 1996, campione olimpico in pista ad Atlanta ’96.





Insieme a lui converserà il giornalista sportivo di Radio Rai 1, Cristiano Piccinelli, radiocronista di calcio e di ciclismo, che ha raccontato i principali eventi sportivi degli ultimi anni dal Giro d’Italia al Tour de France, fino ai mondiali di calcio nel Qatar. Ingresso libero.





Con questo evento, e con l’apertura della bike station, il Resort Golfo del Sole conferma l’attenzione che da sempre riserva nei confronti del mondo del ciclismo e del cicloturismo.

La bike station “Golfo del Sole” aperta anche all’esterno, offre ai ciclisti e ai turisti in bicicletta, qualsiasi tipologia di servizio: dal noleggio di mountain bike, e-bike, bici da corsa e bici per bambini, alla vendita di accessori e prodotti per la bici, che sono disponibili all’interno del bike shop, fino all’organizzazione dei tour alla scoperta delle meraviglie del territorio, condotti da guide ciclistiche specializzate. Ogni settimana sono programmati quattro diversi tour di mezza giornata e 1 tour di un giorno intero, con percorsi di difficoltà varia, alcuni dei quali pensati per chi desidera godersi il panorama, pedalando ad un ritmo tranquillo, altri adatti a chi è già allenato e vuole sperimentare tratti più impegnativi che richiedono una pedalata sportiva.

Tra le splendide destinazioni che è possibile raggiungere con i tour di mezza giornata ci sono Cala Violina, Riotorto, il Parco di Montioni e la Pievaccia e poi il cosiddetto tour dell’olio e del vino che consente di esplorare l’entroterra. Scegliendo la giornata intera è invece possibile raggiungere la bella Massa Marittima.

La bike station “Golfo del Sole” è inoltre dotata di un’officina per i servizi di riparazione delle bici, per regolazioni e adattamenti su misura ed è anche una bike wash, ovvero una stazione di lavaggio, attrezzata per la pulizia e la cura delle biciclette. Un servizio, quest’ultimo, particolarmente utile per ripulire la propria bici dopo aver affrontato un tour sulle strade sterrate di campagna. A gestire la bike station è la società Zmoos Beratung & Umsetzung, dove opera un team di consulenti specializzati, con una solida rete di partner professionali e un’esperienza a tutti i livelli del turismo.

“Golfo del Sole Resort è una struttura turistica d’eccellenza – afferma il direttore Vasco Paulo – in grado di garantire una vacanza che diventa un’esperienza indimenticabile, coniugando relax e divertimento, sport e benessere, con un mare splendido e una ristorazione di qualità, come il ristorante la ‘Duna sul mare’, con davanti l’Isola di Elba, inaugurato lo scorso anno. Investiamo per rendere il nostro resort sempre più attrattivo, sia per i turisti italiani che per gli stranieri; e grazie alla nuova bike station possiamo alzare ulteriormente l’asticella della qualità, garantendo una struttura aperta anche all’esterno, che ci consente di diventare un punto di riferimento per il cicloturismo in Maremma.”