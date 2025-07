Il camper di "Salvagente estate 2025" fa tappa a Grosseto

Grosseto: Il camper di "Salvagente estate 2025" raggiungerà diverse località turistiche dal 20 al 28 Luglio con un corso dedicato alla percezione del rischio, alla prevenzione degli incidenti in età pediatrica e alle manovre di disostruzione. Durante le sue tappe affronterà tematiche importanti che vanno dalla sicurezza a nanna con la prevenzione della morte in culla (se pertinente per l’età dei bambini dei partecipanti, trattandosi di argomento specifico per chi è in attesa o ha bambini sotto i 12 mesi); la sicurezza in acqua per conoscere la dinamica dell’annegamento in età pediatrica e le principali regole per prevenirlo; la sicurezza in casa con le buone regole per prevenire i principali incidenti in ambito domestico; chiamata di emergenza per imparare a gestirla in maniera efficace, anche attraverso l’uso di apposite app; manovre di disostruzione con pratica individuale sui manichini.

Il camper di Salvagente sarà a Grosseto il 21 luglio, dalle 15:30 alle 18:00, presso la Fondazione Il Sole ETS di Viale Uranio.

Il corso è adatto a chi si occupa di bambini di ogni fascia d’età perché i contenuti saranno modulati in base alla platea. Sarà un momento di incontro e confronto per un’estate dedicata alla SICUREZZA dei bambini, per proteggere ciò che i genitori hanno di più prezioso. Per cominciare da subito a fare la differenza, senza aspettare che arrivi un’emergenza.

Salvagente Italia APS è un'associazione no-profit che si occupa da anni di formazione al primo soccorso pediatrico. Le sue iniziative nascono per portare, anche nei territori meno raggiunti durante l’anno, una formazione mirata su tematiche cruciali: disostruzione pediatrica, annegamento, morte in culla, chiamata corretta ai soccorsi. I corsi sono a pagamento, ma con tariffe accessibili e grande valore sociale.