Attualità “Il cammino di Padre Giovanni”: spiritualità, storia e natura si intrecciano lungo la Via delle Città Etrusche 7 maggio 2025

Un evento speciale per la rassegna “La miniera a memoria”, dedicato al libro di Don Pier Mosetti e al percorso del Venerabile Frate. Appuntamento mercoledì 7 maggio alle ore 17:30 presso la Porta del Parco di Ribolla. Roccastrada: Un viaggio nel cuore della Maremma, tra natura selvaggia, silenzio e spiritualità. Nell’ambito della rassegna La miniera a memoria, promossa dal Comune di Roccastrada, mercoledì 7 maggio alle ore 17:30 presso la Porta del Parco di Ribolla, sarà presentato Il cammino di Padre Giovanni, il libro di Don Pier Mosetti che racconta la vita e il percorso del Venerabile Frate Giovanni da San Guglielmo, figura mistica e itinerante profondamente legata al territorio. Il cammino descritto nel libro si sovrappone quasi per la sua totalità alla Via delle Città Etrusche, l’itinerario culturale che unisce luoghi di memoria e archeologia nel cuore della Maremma grossetana. Un percorso che tocca borghi e paesaggi ancora intatti, gli stessi che furono attraversati a piedi da Padre Giovanni alla fine del Cinquecento, portando con sé una testimonianza di semplicità, rigore e amore per il prossimo. «Questo cammino è una riscoperta della nostra identità culturale e spirituale – afferma Emiliano Rabazzi, assessore alla cultura del Comune di Roccastrada –. L’esperienza di Padre Giovanni ci invita a tornare ad ascoltare il paesaggio, a camminare nella storia con occhi nuovi. La coincidenza tra il percorso del frate e la Via delle Città Etrusche è un’occasione preziosa per unire memoria, fede e valorizzazione del territorio. Con questo evento rendiamo omaggio a un’eredità viva, che parla al presente». L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il valore storico e spirituale del cammino per riflettere sull’attualità del messaggio di Padre Giovanni, testimone di pace e umanità.

