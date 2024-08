Il calendario estivo di Scarlino si chiude con l’evento dell’associazione La Farfalla

Scarlino Scalo: Sarà uno spettacolo di varietà legato alla beneficenza a chiudere il calendario estivo del Comune di Scarlino. L’appuntamento con l’evento promosso dall’associazione La Farfalla, è in programma domenica 1 settembre alle 21.30 in piazza Gramsci a Scarlino Scalo: l’ingresso è libero. La serata è finalizzata alla raccolta fondi per l’associazione che si occupa di assistenza domiciliare a malati terminali, oncologici e non, di supporto psicologico a pazienti e familiari, di formazione per il personale volontario, e che collabora con l’Hospice di Grosseto.