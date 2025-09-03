Il calcio è tornato a Porco Ercole

Lunedì 1 settembre, si è infatti tenuto, dopo molti anni, il primo allenamento della prima squadra.

Porto Ercole: Riscaldamento iniziale, qualche progressione e prima "partitella", sotto lo sguardo attento di Mister Alfredo Carotti. È iniziata così, con grande entusiasmo, la preparazione in vista dell'inizio della stagione calcistica che prevede la partecipazione alla Coppa Toscana ed al Campionato di Terza Categoria. A disposizione di Carotti una rosa molto ampia composta da oltre 30 calciatori, quasi tutti originari di Porto Ercole. "Sono ragazzi di grandi qualità, la maggior parte giovani, che - afferma il Presidente Giovanni Nieto - rappresentano bene lo spirito del nostro progetto: far rinascere il calcio giocato a Porto Ercole non ha solo un finalità sportive ma soprattutto sociali. Siamo fortemente convinti che la nostra comunità abbia bisogno di partecipare a momenti di collettività, di coesione e di unità ed abbia la necessità di sviluppare ambizioni, idee e progetti. Questo è lo spirito della nostra società e per questo ci auguriamo che il paese si stringa attorno a questo gruppo e lo supporti". Nei prossimi giorni la squadra rossoblù verrà presentata ufficialmente a tutta la comunità portercolese in un evento speciale che si svolgerà proprio presso il rinnovato impianto sportivo "Miraldo Sabatini". "Ringraziamo chi - conclude Nieto - sta rendendo possibile tutto ciò - a partire proprio da questi ragazzi e Mister Carotti che, senza nulla pretendere, si sono messi a disposizione del nostro progetto. Un ringraziamento particolare ai nostri main sponsor, Marina di Cala Galera e Nautica Cala Galera, che lo stanno sostenendo".