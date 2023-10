“Il Caftano blu”: una storia d’amore, cura e artigianato al cinema Stella

Grosseto: Dopo il successo della riapertura proseguono le proposte del Cinema Stella per un cinema di qualità. Da giovedì 12 ottobre, fino a domenica 15 ottobre, è in programma il film “Il caftano blu” di Maryam Touzani. Presentato al festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, l’opera seconda della Touzani ha vinto il premio FIPRESCI, ovvero il premio della federazione internazionale della stampa cinematografica.



Nel film, Helim e Mina gestiscono un negozio di caftani tradizionali, in una delle medine storiche del Marocco, precisamente nella città di Salé. Avendo molti clienti e per lo più esigenti, i due decidono di assumere un aiutante, un giovane apprendista, che sembra avere del vero talento per le vendite.

L'arrivo del ragazzo, però, inizia a minare l'equilibrio della coppia. Mina, che finora aveva sorvolato sull'omosessualità di suo marito convivendo con questo segreto, si rende conto come la presenza del giovane abbia un forte impatto su Helim.

Un dramma familiare, tra repressioni, passioni e difficoltà dove l’amore è anche quello che si esprime attraverso l’attenzione verso il proprio lavoro, nella cura per il mestiere di artigiano che si è intrapreso. Un film dal tocco lieve e colmo d’affetto verso ognuno dei personaggi.

Proiezioni ore 17 e 21.15 - Ingresso 7 euro – 6 euro ridotti