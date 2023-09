Il C.P. Grosseto Edilfox di scena nel Trofeo del Tirreno a Forte dei Marmi

Grosseto: Seconda uscita precampionato per il Circolo Pattinatori Edilfox, impegnato venerdì sera, 29 settembre, a Forte dei Marmi nel “Trofeo del Tirreno”, un triangolare di altissimo livello che mette di fronte le tre compagini toscane che disputano il massimo campionato di hockey pista: i versiliesi padroni di casa, che hanno prelevato dal Trissino campione d’Italia l’allenatore Alessandro Bertolucci, il Grosseto di Michele Achilli e il Follonica di Sergio Silva.



Per Saavedra e compagni è un test davvero probante, a nove giorni dall’esordio in serie A1, in programma domenica 8 ottobre sulla pista di Bassano. L’Edilfox, che nella passata stagione ha chiuso con gli stessi punti del Forte dei Marmi, arrivato terzo in virtù degli scontri diretti, recupera per l’occasione Mario Rodriguez e si appresta a giocare alla pari con l’ambiziosa squadra di casa, che in estate ha rivoluzionato la rosa, ingaggiando Galbas, Ipinazar e Compagno; e ha aggregato alla rosa di A1 Cacciaguerra, Chereches, Gabriele Ambrosio. Il Forte dei Marmi ha già disputato alcune amichevoli, vincendo contro Correggio (16-1), Montebello (8-4) e Vercelli (7-4).

Il Circolo Pattinatori debutterà in questo triangolare con i cugini follonichesi, che si sono aggiudicati il Trofeo Mario Parri, in via Mercurio, vincendo il derby per 4-2. I grossetani, insomma, puntano al riscatto.

Il coach grossetano Michele Achilli, durante la settimana, ha cercato di lavorare per migliorare le cose che hanno funzionato meno la scorsa settimana e proveranno a cambiare marcia, visto che si tratta dell’ultima occasione per provare la condizione prima dell’Opening Day. Parteciperanno alla trasferta Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, Thiel, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella e Cardella.

Gli incontri si disputeranno al meglio di un tempo da 30 minuti, in caso di parità verranno tirati 5 rigori.

Il programma del Trofeo del Tirreno: ore 19.30 Follonica-Edilfox C.P. Grosseto, ore 20.30 Forte dei Marmi-Grosseto, ore 21.30 Forte dei Marmi-Follonica