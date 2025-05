“Il Buco – Pionieri dell’eroina” riceve il terzo premio a “Il Pod – l’Italian Podcast Awards 2025”

Il lavoro, autoprodotto, del follonichese Masiar Pasquali sul podio nella sezione “Indie Narrazione”

Follonica: Il follonichese Masiar Pasquali sul podio del Premio Il Pod - l’Italian Podcast Awards 2025, il riconoscimento per i migliori podcast italiani. Il suo lavoro autoprodotto “Il Buco – Pionieri dell’eroina”, che in pochi mesi ha scalato le classifiche dei più ascoltati podcast italiani, si è aggiudicato il terzo premio nella sezione “Indie Narrazione” su 855 candidature arrivate da tutta Italia.

Una nomination che lo ha portato a competere anche con podcast prodotti e realizzati dalle principali case di produzione come Raiplay sound, IlPost, Chora Media, 24ore podcast, storielibere e molte altre, e con i più autorevoli podcaster italiani come Pablo Trincia, Valerio Nicolosi e Matteo Caccia.

“Ricevere questo riconoscimento è una grande soddisfazione e uno stimolo per i progetti futuri”, commenta Pasquali, che ne “Il Buco – Pionieri dell’eroina” racconta e ricostruisce l’arrivo dell’eroina a Follonica e Grosseto negli anni Settanta e il dramma che ha investito decine di ragazzi e le loro famiglie. Con sei interviste a testimoni ed esperti – come la storica e docente Vanessa Roghi, Don Enzo Capitani, fondatore di una delle prime comunità terapeutiche a Grosseto negli anni Ottanta e Francesco Barzagli, psichiatra del SerD di Piombino – Masiar Pasquali ha raccolto le storie di chi l’eroina l’ha vista arrivare, l’ha consumata, l’ha venduta e di chi ha dedicato la propria vita a combatterla e a dare un aiuto a chi ne era dipendente. Il progetto si è sviluppato grazie al supporto e al sostegno della Fondazione l’Altracittà di Grosseto, alla consulenza al soggetto e alla ricerca di Alessia Piccinetti, Francesco Ciarapica e Francesco Barzagli e al prezioso aiuto nella post-produzione audio di Andrea Gozzi.

La premiazione si è tenuta domenica 11 maggio al Teatro comunale di Piacenza, davanti a un pubblico di oltre 1200 persone. “È stato un privilegio e un onore poter partecipare a questo prestigioso premio – continua Pasquali -. Non mi aspettavo di arrivare in finale né, tantomeno, di avere un posto sul podio. ‘Il Buco’ è il mio primo podcast, a cui ho lavorato duramente per un intero anno. Un progetto che mi ha permesso di conoscere e approfondire una storia, che ha segnato profondamente il nostro territorio e che, ancora oggi, si riverbera nel tessuto sociale. Ovviamente, questo podcast non esisterebbe senza le sei persone che hanno deciso di raccontarsi e condividere una parte della propria vita e quindi voglio dedicare proprio a loro questo premio”.

Il premio de Il Pod è stato istituito nel 2022 da Tlon (Andrea Colamedici e Maura Gancitano) e Fabio Ragazzo (produttore). Nell’edizione 2025 vede la direzione artistica di Rossella Pivanti (Producer, formatrice e co-fondatrice dell’etichetta indipendente Baby Hurrycane). Il Pod è promosso da Rete Cultura Piacenza, realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e realizzato dalla Fondazione Teatri di Piacenza.

“Mi impegno da molti anni – conclude Pasquali – con progetti socio-antropologici che si sviluppano tra foto, video e, di recente, podcast. Il mio desiderio di raccontare storie non si ferma qui: sto lavorando già al prossimo progetto”.