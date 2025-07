“Il Borgo di Tirli – Alla scoperta delle sue piante alimurgiche”. La presentazione del libro chiude gli appuntamenti del Progetto BETA

Castiglione della Pescaia: Con la presentazione del libro “Il Borgo di Tirli – Alla scoperta delle sue piante alimurgiche” si conclude il Progetto B.E.T.A. – Laboratorio Ecosostenibile di Tirli, sostenuto dal GAL F.A.R. Maremma, Regione Toscana e Comune di Castiglione della Pescaia.

Curato da Tiziana Lombardi, Laura Pistelli e Angelica Belsito il libro offre un'occasione per riscoprire il legame tra natura, cultura e cucina maremmana attraverso un viaggio tra le piante alimurgiche di Tirli, le loro proprietà e le ricette della tradizione locale.

«Il libro – dichiara la sindaca Elena Nappi – non è solo un compendio di conoscenze botaniche ma anche e soprattutto un invito a riscoprire le antiche pratiche di un territorio che ha sempre vissuto in simbiosi con la natura. Ogni pianta racconta una storia, un sapere che si tramanda di generazione in generazione, che oggi grazie al Progetto BETA trova nuova vita. Un progetto fortemente voluto dalla mia Amministrazione, che mira alla valorizzazione di uno dei suoi meravigliosi borghi facendo scoprire alcune delle peculiarità che lo contraddistinguono. Un progetto che ci dà l’opportunità di costruire attività e racconti su percorsi incantevoli immersi nei boschi, da fare sia in bicicletta che a piedi, attraverso i quali si può raggiungere Tirli da ogni angolo del nostro territorio grazie ai quali potremo implementare il sistema economico del borgo. Per questo motivo per domenica 5 ottobre vogliamo regalare una giornata di trekking e bici che faccia conoscere gli itinerari più belli che ci conducono a Tirli e far in modo che questa iniziativa diventi un punto fermo e costante del programma di promozione del paese. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo importante progetto di comunità, partner diretti come Asbuc, Università di Pisa, l’apicoltore Mancini, il progetto migratoria, e quelli indiretti come il Crisba, l’ISIS Leopoldo II di Lorena di Grosseto ed i ristoratori tirlesi. Un ringraziamento speciale va allo staff del comune, in particolare alla dott.ssa Claudia Biliotti, al dott. Fabio Menchetti ed alla dott.ssa Melania Farnese, per essere stati gli artefici, ideatori e coordinatori di Beta».

Il progetto BETA, del quale il Comune di Castiglione della Pescaia è capofila, è nato con lo scopo di dotare la comunità di Tirli di un laboratorio multifunzionale dei prodotti del bosco per promuovere e divulgare l’uso alimentare di piante selvatiche, fiori e frutti del territorio. Un luogo di aggregazione eco–sociale e culturale per la comunità, dove grazie agli antichi saperi dei residenti sarà possibile riscoprire e valorizzare l’uso in cucina delle piante alimurgiche, approfondirne la conoscenza scientifica, le proprietà nutraceutiche e benefiche per la salute.

La presentazione del libro si terrà oggi, sabato 26 luglio, alle 18:30 presso la Casa del Popolo di Tirli – sede ASBUC.