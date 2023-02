Il bilancio dell' attività della Polizia Municipale nel 2022

Grosseto: Con l’arrivo della 174° ricorrenza dalla costituzione del Corpo di Polizia municipale di Grosseto, che quest’anno cade di domenica 26 febbraio, è il momento di tracciare un bilancio dell’attività svolta nell’anno gestionale 2022.



“Un bilancio – affermano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Megale – che in poche parole ci rende orgogliosi e grati. L’intensificazione a ogni livello delle attività di pattugliamento e controllo del territorio, l’aumento delle foto-segnalazioni di quasi il 50% rispetto al 2021; il numero più alto di denunce in materia di immigrazione e stupefacenti; la costante presenza sulle nostre strade per garantire la sicurezza di tutti (basti pensare all’incremento degli accertamenti delle violazioni in tema di guida in stato di ebbrezza); le numerose attività di pronto intervento in seguito alle richieste dei cittadini; l’impegno nelle scuole in materia di educazione stradale.

E ancora, il numero di persone controllate nell’ambito delle attività di contrasto al degrado, che è stato di 1425 unità, rispetto alle 394 del 2021: un balzo davvero prorompente che dimostra la presenza sempre più capillare della Polizia Municipale, che è la prima linea di difesa del territorio e dei cittadini stessi. Da questi e da tanti altri dati deriva il nostro orgoglio per una Polizia Municipale che, lo ricordiamo nel 2021 è stata premiata dall’Anvu (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia) come la migliore d’Italia. La gratitudine più convinta va al Comandante Alessio Pasquini e a tutte le donne e gli uomini della PM grossetana che, ne siamo certi, continueranno a moltiplicare sforzi e impegni per la sicurezza di tutti”.





Le competenze della Polizia Municipale sono finalizzate alla repressione ed accertamento degli illeciti e abbracciano molteplici campi d’azione: polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia edilizia, polizia commerciale, polizia ambientale e molto altro.



Nel 2022, l’organizzazione interna è stata suddivisa in tre servizi funzionali: servizi interni di coordinamento, al quale è demandata l’attività gestionale e di logistica; sicurezza e controllo, al quale è demandata l’attività di sicurezza urbana; polizia stradale, al quale è demandata l’attività in materia di sicurezza stradale.

L’attività che ha maggiormente caratterizzato il 2022 è stata quella in materia di sicurezza urbana, con l’intensificazione di controlli su quelle tematiche spesso oggetto di “insicurezza percepita” da parte del cittadino. All’innalzamento dell’attenzione su tale tematica non è tuttavia venuto meno un altrettanto puntuale lavoro in tema di polizia stradale.

Questa l’analisi di ogni singolo servizio, ponendo a confronto gli indicatori del 2022 con il precedente anno gestionale 2021.

Servizi Interni e di coordinamento

Questo servizio è stato articolato con due principali reparti: Reparto Affari Generali e Reparto Verbali e Contenzioso.

Gli atti gestionali generali redatti possono essere così riassunti: 179 sono state le determinazioni dirigenziali (+16 rispetto al 2021) e 12 le proposte di delibere di giunta (+4 rispetto al 2021). Rientrano tra questi atti gli acquisti di beni e forniture indispensabili al buon andamento e funzionamento del settore.

Particolare importanza è stata data alla formazione professionale del personale di Polizia Municipale che nell’anno appena trascorso ha visto un massiccio incremento di ore dedicate a questa attività: 4725 ore/persona rispetto alle 998 dell’anno 2021 (+3727) dovuto in gran pare alla prima formazione obbligatoria per i neo assunti.

Anche in merito all’attività di emissione di Ordinanze temporanee finalizzate alla disciplina della circolazione stradale si è riscontrato un incremento: 388 Ordinanze (+11 rispetto al 2021) e 79 autorizzazioni/nullaosta per trasporti eccezionali e gare su strada (+37 rispetto al 2021).

Il reparto verbali e contenzioso ha contribuito ad evadere con la propria attività ben 1632 ricorsi alle sanzioni al Codice della Strada, presentati dai trasgressori, così suddivisi: 1112 ricorsi al Prefetto (+161 rispetto al 2021) e 520 ricorsi al Giudice di Pace (+192 rispetto al 2021).

Lo stesso reparto ha complessivamente gestito 53342 verbali di violazione al Codice della Strada (-5416 rispetto al 2021 che furono 58758), dei quali 26927 per eccesso di velocità ai sensi dell’articolo 142 CdS (nel 2021 furono 34781).

La gestione delle pratiche inerenti le patenti di guida ritirate, come sanzione accessoria per varie violazioni al Codice della Strada, sono state 164 (nel 2021 furono 105). Da annoverare anche le 123 pratiche di sequestro amministrativo per la mancanza di copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 193 del Codice (in calo rispetto al 2021 dove furono gestiti 183 sequestri).

Nella gestione contravvenzionale si annoverano anche le violazioni diverse dal codice della strada: 372 verbali gestiti.

Infine, l’attività di gestione di carattere autorizzatorio nella quale rientrano le autorizzazioni ZTL e il rilascio contrassegni invalidi: 284 permessi permanenti per l’accesso ZTL (+ 26 rispetto al 2021 dove furono 258); 573 contrassegni invalidi rilasciati (anch’essi in aumento con +77, nel 2021 furono 496).





Servizio Sicurezza e Controllo

A questo servizio è stata dedicata tutta l’attività preposta alla sicurezza urbana nelle varie sfaccettature che tale termine prevede.

L’attività si è articolata in tre differenti ambiti di intervento al quale sono stati dedicati tre distinti reparti:

Ø Il Reparto N.O.S. (Nucleo Operativo Sicurezza), che prioritariamente si orienta verso gli interventi di contrasto alla microcriminalità ed allo spaccio di stupefacenti, così come la lotta al degrado nelle sue più diverse forme. Ciò avviene sia in attività di iniziativa, sia su segnalazione dei cittadini, anche collaborando con gli altri reparti del Comando e le altre FF.PP. Fanno riferimento a questo reparto, infatti, sia il Nucleo cinofili, sia il Gabinetto di foto-segnalamento: 94 sono state le persone foto-segnalate nel 2022 (+40 rispetto al 2021 dove i foto-segnalamenti erano stati 54). Nel corso dell’anno sono state denunciate 21 persone per reati in materia di immigrazione e 36 in materia di stupefacenti, a fronte rispettivamente di 18 e 8 persone denunciate nell’anno 2021 (rispettivamente +3 per immigrazione e +28 per stupefacenti). In materia di stupefacenti, da segnalare anche il numero di sequestri di sostanze in notevole aumento: 42 nell’anno 2022 a fronte dei 14 nell’anno precedente (+28) ed il numero di persone segnalate alla Prefettura (15 nell’anno 2022 rispetto ai 6 del 2021). Per quanto riguarda l’attività di controllo del territorio e di contrasto al degrado si evidenziano: il numero delle persone controllate complessivamente nel corso dell’anno, 1425, rispetto alle 394 dell’anno 2021 (+1031); il numero delle persone denunciate per occupazione abusiva di immobile che è passato da 5 nel 2021 a 20 nel 2022 (+15);

Ø Il Reparto P.G. e Specialistiche, che concentra la propria attività nelle attività di polizia giudiziaria di competenza della Polizia Municipale e di controlli in materia commerciale, edilizia, ambientale e di polizia amministrativa ha fatto registrare un aumento delle notizie di reato trasmesse all’A.G. che dalle 178 del 2021 sono passate alle 236 del 2022 (+58), così come le attività di P.G. delegate dalla Procura della Repubblica che nel 2022 sono state 570 a fronte delle 360 del 2021 (+210). Di particolare rilievo sono state anche le perquisizioni e gli interrogatori che dai 17 del 2021 sono passati ai 28 del 2022 (+11). Non da meno è stato l’impegno in materia ambientale ed edilizia che nel 2022 ha visto denunciate 42 persone in materia edilizia rispetto alle 20 persone denunciate nel 2021 (+22) e lo svolgimento di 70 controlli in materia ambientale, rispetto ai 17 del 2021 (+53) che hanno poi portato a 2 denunce e 14 accertamenti di veicoli in stato di abbandono.

Ø Il Reparto Quartieri e Prossimità racchiude in sé l’attività di informazione, accertamento e presenza sul territorio. Attengono a questo reparto, infatti, le informative anagrafiche (che nel 2022 sono state 4468 rispetto alle 3857 del 2021 con un incremento di 611 procedimenti conclusi); i pareri in materia di occupazione suolo pubblico, insegne pubblicitarie e richieste provenienti dagli uffici comunali o da altri enti ed istituzioni che, in totale, si sono sostanziati in 1107 procedimenti, con un calo rispetto al 2021, quando i procedimenti totali erano stati 1485. Attengono a questo reparto anche le notifiche degli atti provenienti da tutti i tribunali e le procure del territorio nazionale per residenti nel nostro comune (nel 2022 sono state 747 le notifiche evase). Infine, nel corso dell’anno, ed in prospettiva futura, si è ritenuto di apportare alcune modifiche organizzative al reparto, potenziando l’attività di prossimità, nel tentativo di incidere maggiormente su tutti quei fenomeni che influiscono sulla percezione della sicurezza. A tal proposito si ritiene utile evidenziare che il progetto del vigile di prossimità, avviato nel 2019, ha portato risultati positivi in termini di percezione, secondo quanto emerge da un’indagine realizzata nell’anno 2022 dall’Università di Siena nell’ambito del progetto Urban Safety Profile, ciò ci stimola quindi ad incrementare l’impegno in tale direzione.





Servizio Polizia Stradale

A questo servizio è dedicata in modo preponderante l’attività di polizia stradale sia di carattere preventivo che repressivo. Si aggiunge alle competenze del servizio la gestione della centrale operativa del settore, interfaccia con l’utente e supporto per tutto il personale di polizia municipale operante su strada. Nell’anno 2022 il Reparto Centrale Operativa è stato interessato da 14014 richieste d’intervento / segnalazioni (38 schede / giorno).

Il reparto “cuore” del servizio è il Pronto Intervento al quale sono demandate le attività urgenti prevalentemente in materia di circolazione stradale (come ad esempio il rilievo dei sinistri stradali e la verifica sul rispetto del codice della strada) ma anche altre nevralgiche attività quali ad esempio l’iter e l’esecuzione dei TSO.

Nel corso dell’anno 2022 l’attenzione è stata posta alla repressione di quei comportamenti che procurano nocumento alla libera fruizione della strada delle cosiddette utenze deboli, con particolare riferimento ai titolari di contrassegno invalidi e più in generale a tutela delle persone portatrici di disabilità. Nel corso dell’anno 2022, sono stati effettuati 128 servizi mirati con un totale di 3398 veicoli controllati. Nello specifico le sanzioni accertate alla sola sosta negli spazi invalidi senza averne titolo (articolo 158 del codice) sono state 306 (247 furono quelle accertate nel 2021), mentre le sanzioni per l’uso non corretto del contrassegno (articolo 188 del codice) sono state 30 come nel 2021.

Servizi mirati sono stati effettuati anche per l’accertamento di violazioni per la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti: 12 servizi con l’utilizzo di etilometro e 235 veicoli controllati. Sempre nel medesimo ambito, durante i rilievi di sinistri stradali, sono state accertate 33 violazioni all’articolo 186 (ebrezza alcolica) e 6 violazioni all’art. 187 (sostanze stupefacenti). Complessivamente sono state accertate 44 violazioni all’articolo 186 e 6 all’articolo 187, nel 2021 ne erano state accertate rispettivamente 33 e 2.

L’infortunistica stradale, la quale comprende il rilevamento, l’istruttoria e la definizione dei sinistri, rappresenta senza dubbio l’attività più impegnativa del reparto. Nel corso del 2022 i sinistri stradali rilevati sono stati 927 (123 in più rispetto al 2021) di cui 6 con esito mortale, 10 con prognosi riservata, 350 con lesioni personali, sinistri ai quali sono seguite 149 attività di indagine delegate dalla competente Autorità Giudiziaria. Per i dati di dettaglio sull’attività di infortunistica stradale si rimanda alla specifica relazione di analisi.

A quanto sopra esposto si elencano sommariamente altre attività svolte dal reparto nel corso del 2022 sempre in materia di sicurezza stradale:

Ø controlli mirati alla circolazione dei monopattini: 37 servizi effettuati, 204 conducenti controllati e 27 violazioni rilevate;

Ø 13 postazioni di controllo mirate all’accertamento della copertura assicurativa e revisioni dei veicoli, con l’ausilio del sistema Targa Manent / System, per un totale di 112 veicoli controllati e 62 violazioni accertate di cui 8 all’art. 193 (assicurazione) e 41 all’art. 80 (revisione);

Ø attività di controllo documentale con 151 veicoli controllati e 77 violazioni accertate alle quali si sommano le 94 attività di indagine di iniziativa e su delega della Autorità Giudiziaria. Attività, quest’ultima, che vede la nostra polizia municipale quale riferimento sia da parte delle altre forze di polizia che della motorizzazione civile per la professionalità e competenza di alcuni nostri operatori;

Ø per il controllo della velocità sono stati effettuati 231 servizi con l’utilizzo del dispositivo “autovelox”.

Di fondamentale importanza l’attività condotta nei plessi scolastici in materia di educazione stradale. Il personale del Servizio Polizia Stradale ha effettuato lezioni frontali in aula incontrando 40 classi per un totale di 740 studenti di scuole medie ed istituti superiori.

In fine si annovera il delicato compito che vede il reparto impegnato nell’istruttoria e nell’esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori e negli accertamenti sanitari obbligatori: 32 sono stati gli interventi effettuati in tale ambito nell’anno 2022..