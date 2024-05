Sport Il Big Mat Bsc vince in gara uno contro il Parma 19 maggio 2024

Grosseto: Comincia nel migliore dei modi la quarta giornata di campionato per il Big Mat Bsc Grosseto. In gara uno, infatti, i biancorossi vincono per 2-1 agli extra inning contro il Parma. I ragazzi di Stefano Cappuccini passano in vantaggio nel sesto tempo con Giordani, grazie a un doppio di Mercuri, e siglano il definitivo 2-1 all’ottavo inning (sempre con Giordani). In gara due, invece, la squadra di casa s’impone per 2-0. Gara 1 Successione punti Big Mat Bsc Grosseto: 000 001 01 Parmaclima: 000 000 10 Battitori Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 9 (0/4), Aloma Herrera 6 (2/4), Giordani 8 (1/4), Mercuri 5 (1/4), Cinelli 2 (1/2), Funzione DH (1/3), Oldano 3 (0/2), Cappuccini 7 (1/4), Tiberi 4 (0/2); Parmaclima: Angioi 4 (0/4), González Taveras 6 (1/3), Gonzalez Sanamè 5 (0/3), Mineo 2 (1/4), Ascanio Mendez 3 (0/4), Astorri 9 (1/3), Monello DH (0/3), Desimoni 8 (2/3), Flisi 7 (1/2, Scerrato 1/1). Lanciatori Big Mat Bsc Grosseto: Barreto Grave De Peralta (6.1 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 8 SO), Palumbo Cardozo (W, 1.2 IP, 2 H); Parmaclima: Casanova Callaba (5.1 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO), Pérez Padilla (L, 2.2 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 4 SO). Arbitro capo: Luis José Salazar Arbitro 1B: Jacopo Costantini Arbitro 3B: Christian Zannoni Gara 2 Successione punti Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0 Parmaclima: 001 001 X Battitori Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 9 (1/3), Aloma Herrera 6 (1/3), Giordani 8 (0/3), Mercuri 5 (0/3), Cinelli DH (1/2), Funzione 3 (0/3), Oldano 2 (0/2), Luciani 4 (0/2), Cappuccini 7 (0/2); Parmaclima: Angioi 4 (0/4), Desimoni 8 (1/3), Gonzalez Sanamè 9 (1/3), González Taveras 6 (1/3), Astorri DH (0/3), Ascanio Mendez 3 (1/3), Monello 2 (1/3), Scerrato 5 (0/1), Flisi 7 (1/1). Lanciatori Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 5.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO), Pecci (1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB); Parmaclima: Bocchi (W, 7.0 IP, 3 H, 1 BB, 7 SO). Arbitro capo: Jacopo Costantini Arbitro 1B: Christian Zannoni Arbitro 3B: Luis José Salazar (foto di Noemy Lettieri) Seguici



