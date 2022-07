Il Big Mat Bsc non riesce ad imporsi in gara uno

L’Academy of Nettuno vince 4-1 l’incontro del pomeriggio contro i biancorossi del manager Cappuccini



Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto non riesce ad imporsi in gara contro l’Academy of Nettuno. I ragazzi del manager Stefano Cappuccini, con già il secondo posto del girone G1 della poule salvezza in cassaforte, cedono il passo allo stadio Steno Borghese, perdendo 4-1. Hanno pesato, inoltre, le assenze del capitano Cinelli, di Cappuccini e di Milli. Lo svolgimento del match ha registrato la squadra di casa passare in vantaggio per 3-0 già nel primo inning, per poi mettere a segno il quarto punto nella seconda ripresa. Timida reazione nel quarto tempo per il Big Mat Bsc che ha accorciato le distanze con Piccini. Nel nono inning arriva il definitivo 4-2, con la squadra ospite che riduce ancora lo svantaggio grazie al solito Piccini.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 100 001

Academy of Nettuno: 310 000 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (0/4), Piccini 3 (0/2), Leonora 8 (1/4), Scull 7 (0/4), Pancellini Mattia 2 (0/4), Pasquini Sweed 9 (1/3), Attriti DH (0/3), Luciani 4 (0/2), Tiberi 6 (0/3);

Academy of Nettuno: Scerrato 4 (1/4), Ludovisi 2 (1/2), Barbona Lorenzo 6 (1/2), Bruno 7 (2/4), Annunziata Nino 3 (2/4), Restante DH (0/4), Ricci 5 (0/3, Colalucci 0/1), Neri 9 (1/4), Barbona Alessandro 8 (0/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Doba (L, 0.0 RL, 3 V, 3 P, 2 BB) Artitzu (7.0 RL, 5 V, 1 P, 3 BB, 7 K), Sireus (1.0 RL, 1 K);

Academy of Nettuno: Dini (W, 8.0 RL, 1 V, 3 BB, 7 K), Bellucci (0.2 RL, 1 V).

Arbitro capo: Alessandro Manunta - Arbitro 1B: Ermanno De Vuono