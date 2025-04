Sport Il Big Mat Bsc non muore mai: vince gara uno all’ultimo inning 26 aprile 2025

I biancorossi si sono imposti 5-4 contro il Bologna. Secondo fuoricampo stagionale per McIlwain (Foto cover di Noemy Lettieri) Grosseto: Buona la prima per il Big Mat Bsc Grosseto. Sul diamante di Bologna i ragazzi del manager Vecchi si sono imposti per 5-4, ribaltando il risultato nel nono inning. I biancorossi siglano i primi due punti nel terzo inning con Luciani e Sellaroli, mentre si portano sul 3-3 nel quinto con Brandon McIlwain. Nel settimo inning il Bologna torna in vantaggio con Laise che conquista casa base. Nell’ultimo tempo, il Big Mat Bsc prima acciuffa il pareggio con McIlwain (secondo fuoricampo stagionale) e dopo vola sul 5-4 con Antonia. Gara due si giocherà domenica 27 aprile, alle ore 15.30, allo stadio Simone Scarpelli. Successione punti Big Mat Bsc Grosseto : 002 010 002

Fortitudo Bologna: 102 000 100 Battitori Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (1/5), Aloma Herrera 6 (1/4), McIlwain 8 (1/4), Antonia 5 (1/5), Isenia 9 (3/5), Lopez 2 (1/3), Giordani 7 (1/4), Ambrosino DH (0/4), Luciani 3 (0/3, Funzione 0/1);

Fortitudo Bologna: Albert 8 (1/5), Agretti 9 (1/5), Martina 5 (1/4), Newton 6 (1/3), Gamberini 3 (2/4), Rodriguez Puy 2 (0/3), Vaglio DH (0/4), Borghi 7 (1/3, Dobboletta 0/0), Laise 4 (1/4). Lanciatori Big Mat Bsc Grosseto : Prins (5.1 IP, 6 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 3 SO), Rodriguez Jimenez (W, 3.2 IP, 2 H, 1 R, 2 BB, 6 SO);

Fortitudo Bologna: Bermudez Garcia (5.0 IP, 5 H, 3 R, 1 ER, 2 BB, 7 SO), Rivero Pereda (L, 3.2 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO), Bassani (0.1, 1 H). Arbitri Arbitro capo: Michele De Notta

Arbitro 1B : Alberto Germano

Arbitro 3B: Jacopo Costantini



