Il Big Mat Bsc Grosseto si aggiudica per 7-1 il derby “amichevole” contro il Bbc

S’impone anche il Villa Croci under 12 contro il Padule. Esordio per gli under 15 contro la Ymca

Grosseto: Una domenica ricca di baseball e di crescita per le formazioni biancorosse. Il Big Mat Bsc Grosseto, guidato dal manager Stefano Cappuccini, domenica 2 aprile si è imposto 7-1 nel derby amichevole contro il Bbc Grosseto, allo stadio Roberto Jannella. “Sono molto soddisfatto – commenta Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto -. A due settimane dall’inizio del campionato di Serie A abbiamo bisogno di entrare nella mentalità giusta, prendendo le misure con il ‘clima partita’. Gli inning che abbiamo giocato sono serviti per crescere sul piano della condizione psicologica e fisica, curando l’aspetto tecnico e tattico. Ovviamente, giocare a Grosseto, contro un’avversaria di primissimo livello come il Bbc, ci ha permesso di prepararci al meglio per l’opening day del 15 aprile”.





Sempre domenica 2 aprile, anche gli under 12 del Villa Croci Bsc Grosseto hanno avuto la meglio contro il Padule, allo stadio Simone Scarpelli. I baby biancorossi si sono imposti per 9-1, giocando un’ottima gara. “Dopo una partenza di sofferenza – dichiara Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 -, la squadra ha reagito con logica e coraggio. Sottolineo la buona performance dell’attacco e del monte di lancio, due elementi determinanti che ci hanno permesso di vincere la gara”.

Il prossimo appuntamento di campionato vedrà il Villa Croci Bsc Grosseto under 12 impegnato contro il Chiantella, domenica 16 aprile, alle ore 10.30, allo stadio Simone Scarpelli. Parte in salita la stagione 2023 per gli under 15 del Villa Croci Bsc Grosseto, guidati dal manager Daniele Secciani. La gara, giocata allo stadio Simone Scarpelli, ha visto la Ymca imporsi per 16-4 contro i biancorossi. “Abbiamo sofferto la continuità di battuta degli avversari – spiega Daniele Secciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 15 -. Il risultato deve spronarci a lavorare sempre di più e con maggiore determinazione. Siamo consapevoli dei valori e della capacità del roster e siamo sicuri che la reazione non si farà attendere”.

Il prossimo match si terrà dopo le festività pasquali contro il Chianti in trasferta, sabato 15 aprile alle ore 16.