Il Big Mat Bsc Grosseto presenta il nuovo sito web

Ceciarini, presidente Bsc Grosseto: “Il nuovo sito, insieme ai canali social, ci permetterà di raccontare meglio le avventure di tutte le nostre squadre”



Grosseto: Un passo alla volta, con l’obiettivo di migliorarsi sempre, il Bsc Grosseto 1952 presenta il nuovo sito web. Uno spazio online dove consultare i roster e le informazioni non solo della prima squadra ma anche delle formazioni giovanili e delle squadre di softball. Tramite il sito sarà possibile interagire con la società, visionare il video che ripercorre la storia dei biancorossi e rimanere aggiornati sui risultati e sulle novità.

“Abbiamo deciso di investire sulla comunicazione – spiega Massimo Ceciarini, presidente del Bsc Grosseto 1952 – per fare un ulteriore salto di qualità visti i grandi risultati che questi ragazzi stanno conseguendo anche quest’anno in campo. Un percorso strepitoso, cominciato con una formazione di ragazzi under 12 che piano piano, tappa dopo tappa, hanno vinto un campionato under 18 e successivamente la serie B, esordendo in serie A a testa alta e senza paura. Il nuovo sito, insieme ai nostri canali social, ci permetterà di raccontare ancora meglio l’avventura che tutta la famiglia biancorossa, dai tecnici e gli atleti ai dirigenti, passando per gli sponsor fino ai giovani e alle giovani atlete e ai loro genitori, stanno portando avanti con grande passione”.

Il sito è stato realizzato da Valentina Mariotti ed è visitabile all’indirizzo www.bscgrosseto.it.