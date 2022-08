Il Bbc s'arrende di misura (1-0) nel primo duello con Bologna

Grosseto: Gara1 al “Gianni Falchi” tra UnipolSai Bologna e Spirulina Becagli Grosseto finisce 1-0 come all’andata e a decidere l’incontro, caratterizzato da due sospensioni per la pioggia, è un episodio, uno squeeze di Lampe al 5° che che porta a casa Josephina. Il match del venerdì è stato dominato dai lanciatori stranieri, che hanno lasciato ben poche possibilità ai line-up avversari. Jonathan Carbo concede quattro valide, mentre Noguera chiude con tre strike out; i colleghi Rivero e Gonzalez concedono solo una valida a testa al Grosseto, un doppio a Loardi e Barcelan.

Sabato alle 15,30 e alle 20 le altre due partite in diretta video sulla pagina Facebook del Bologna: https://www.facebook.com/FortitudoBaseball.

Gara1, UnipolSai Bologna-Spirulina Becagli Grosseto 1-0

SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (0/3), Chelli 7 (0/3), Herrera 6 (0/3), Barcelan 5 (1/3) (Ferretti), Loardi 9 (1/3), Sgnaolin 3 (0/3), Vaglio 4 (0/2), Sarrocco bd (0/1), Biscontri 2 (0/2).

UNIPOLSAI BOLOGNA: Paolini 4 (0/3), Josephina 5 (0/1), Gonzalez Taveras 6 (0/2), Martini 3 (0/2), Lampe 9 (0/2), Agretti bd (1/3), Grimaudo 7 (0/1) (Dobboletta 8 0/1), Liberatore 2 (1/3), Bertossi 8-7 (2/3).

ARBITRI: Fabrizi, Rinnovatore, Meloni.

PUNTI: Grosseto 000.000.0: 0 (2bv-0e); Bologna 000.010.x: 1 (4bv-0e)

LANCIATORI: Rivero (v.) 5rl-1bv-0bb-6so-0pgl, Gonzalez Polanco (s.) 2rl-1bv-1bb-2so-0pgl; Carbo (p.) 5rl-4bv-5bb-4so-1pgl, Noguera 1rl-0bv-0bb-3so-0pgl

NOTE: doppio Loardi, Bertossi, Barcelan.

Nella foto Kevin Josephina ruba la terza base al 5° inning, nell’azione successiva segnerà il punto della vittoria (Photo Bass)