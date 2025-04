Il Bbc Grosseto taglia Jamal Zalm e chiama al suo posto la stella olandese Juremi Profar

Nel Bbc Grosseto che anticipa a venerdì il doppio impegno su diamante steno borghese di Nettuno, ci sarà una novità nel reparto difensivo.

Grosseto: Nel corso della settimana, infatti, il direttore sportivo Filippo Olivelli ha tagliato il terza base Jamal Zalm e ha chiamato al suo posto Juremi Profar, 29 anni, originario di Curacao, uno dei punti di forza della nazionale olandese.

Profar non è un volto nuovo per il campionato italiano: nella passata stagione ha disputato le ultime nove partite con l’Hotsan Macerta (304 di media, un fuoricampo e 4 punti battuti a casa). Prima di sbarcare a Grosseto ha anche militato nel Quebec (Frontier league, Independent).

Juremi Profar, che ha disputato le ultime manifestazioni internazionali con l’Olanda, ha alle spalle una carriera importantissima, iniziata nel 2013, a 17 anni, nella Dominican Summer League, con l’organizzazione dei Texas Rangers, con i quali è rimasto per sette stagioni, fino al 2019, arrivando a disputare due campionati di triplo A con Round Rock e Nashville), tre di doppio A (a Frisco).

Una volta rilasciato, l’utiliy ingaggiato dal Bbc (può giocare in prima, seconda e terza base) ha militato nella lega colombiana, in quella messiacana e a Curacao.

In undici stagioni da professionista ha collezionato 784 incontri (639 nelle Minors), 777 valide, 145 doppi, 64 fuoricampo con 400 punti battuti a casa e una media vita di 266 (265 negli States). Nelle scorse settimane, insieme a Jiandido Tromp, ha disputato a Mexico City la Champions league delle Americhe con i Santa Maria Pirates, chiudendo i quattro match in programma con una media di 444, 3 fuoricampo e 13pbc

Un interno che sembra insomma in grado di far fare un ulteriore salto di qualità al Bbc nel box di battuta e in difesa.

«Zalm non è riuscito ad ambientarsi subito - dice il diesse Olivelli - e abbiamo deciso di sostituirlo con un giocatore pronto a soddisfare le ambizioni della nostra squadra».

Venerdì a Nettuno. La formazione guidata da Carlo Del Santo, dopo la decisione del Coni di sospendere tutta l’attività sportiva nella giornata di sabato, per i funerali di Papa Francesco, ha anticipato a venerdì i suoi due impegni sul diamante dell’ambizioso Nettuno. Gara1, in programma alle 15,30, vedrà salire sulla collinetta i lanciatori italiani: duelleranno quindi Ettore Giulianelli (reduce da sei straordinarie riprese a Parma) e Luis Lugo (1-0, 1.64). Garbella, Robles da una parte, Pecci, Benelli e Taschini dall’altra i rilievi.

Alle 20, invece, toccherà ai pitcher stranieri e comunitari: il Bbc s’affiderà a Ivan Pineyro (0-1, 3.38), con Gomez e Penalver nel bullpen; Nettuno dovrebbe schierare Luis Guzman o Anderson De Leon.

Le ottime prestazioni di Parma (sconfitta 6-4, dopo aver condotto per 1-0 per sei inning, prima della sospensione di gara2 per un black out al 4° sull’1-0 locale) lasciano sperare in un weekend di soddisfazioni per i colori biancorossi.