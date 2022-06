annuncio Sport Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli sconfitto di misura in gara1 a San Marino 18 giugno 2022

Redazione Grosseto: Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli mette paura al San Marino campione d’Italia nella prima partita della prima giornata della fase di Intergirone. Allo stadio “Serravalle”, i ragazzi di Jairo Ramos Gizzi agganciano due volte i padroni di casa, sul 2-2 e sul 4-4 (con una valida di Chelli), ma s’arrendono all’ultimo inning su un bunt di sacrificio di Lorenzo Di Fabio, con l’uomo in seconda, sul quale viene commesso un errore che permette alla squadra di Bindi di brindare al successo. Secondo fuoricampo stagionale di Shakir Albert, che ha spezzato tre riprese perfette di Quevedo.

San Marino Baseball – Bbc Spirulina Becagli Grosseto 5-4 SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (1/3), Chelli 7 (2/4), Herrera 6 (0/4), Barcelan 5 (0/3), Loardi 9 (0/2), Sgnaolin 3 (2/3), Biscontri 2 (0/3), Vaglio 4 (2/3), Ferretti bd (0/3). SAN MARINO: Ferrini 5 (0/2), Celli 8 (2/3), Angulo 4 (0/2), Lino 2 (1/3), Ustariz 3 (1/2), Leonora 7 (0/2) (Di Fabio), Morresi bd (1/3), Batista 9 (0/3), Epifano 6 (1/3). PUNTI: Grosseto: 000.110.2: 4 (7bv-1e); San Marino: 110.011.1: 5 (6bv-2e) LANCIATORI: Carbo 4.2rl-5bv-5bb-7so-3pgl, Noguera (p.) 1.1rl-1bv-2bb-1so-1pgl; Quevedo 5rl-3bv-1bb-5so-2pgl, Baez (v.) 2rl-4bv-1bb-3so-2pgl. NOTE: fuoricampo di Albert (1p. al 4°); doppio di Celli.

