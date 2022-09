Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli debutta in Coppa Italia sabato contro il Godo

Grosseto: La Spirulina Becagli Grosseto debutta in coppa Italia, che garantisce alla vincitrice l’accesso alla Coppa Campioni 2023, affrontando l’Hort@ Godo in una serie al meglio delle tre partite che si gioca sabato (alle 15,30 e alle 20) ed eventualmente domenica (alle 11) allo stadio Roberto Jannella, sulla distanza delle nove riprese.





I ragazzi di Jairo Ramos Gizzi si presentano a questo impegno con la volontà di andare avanti nonostante qualche acciacco dei giocatori da mandare in campo. Il Bbc innanzitutto rinuncerà al lanciatore Jonathan Carbo, in quanto la Fibs per questo torneo di fine stagione permette un solo giocatore straniero e i tecnici hanno preferito tenere il terza base Jorge Barcelàn per avere un line-up più lungo. Assenti l’esterno centro Shakir Albert, rientrato a casa per motivi personali, e il terza base Riccardo Gentili. Ci sarà da fare i conti con le condizioni fisiche non perfette di Ambrosino, che verrà utilizzato come battitore designato, e di Herrera.



La prima partita sarà riservata ai lanciatori di scuola italiana: si sfideranno Federico Cozzolino e Matteo Galeotti in una gara che si presenta equilibratissima. Libera la scelta del pitcher in garadue. Ramos dovrà verificare le condizioni di Luis Gonzalez prima di scegliere il lanciatore partente. Il manager del Godo Stefano Naldoni si affiderà al forte lanciatore cubano Garcia del Toro.

Nella foto il manager Jairo Ramos Gizzi