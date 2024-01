Il Bbc Grosseto rinforza il monte di lancio con il giovane Omar Benelli

Grosseto: Il Bbc Grosseto, nell’allestire il roster per la stagione 2024, ha creato un progetto che guarda al futuro, con l’ingaggio di alcuni giovani promettenti. Uno di questi è stato prelevato nei giorni scorsi dal Bsc, il lanciatore Omar Benelli, classe 2005, che ha già provato l’emozione di lanciare in serie A dalla stagione 2022, lanciando complessivamente 5 riprese in 5 diverse partite negli ultimi due campionati.



«Nel Bsc avevo poco spazio, vista la qualità del monte, che può contare su Sireus, Artitzu e lo scorso anno anche su Doba – sono le prime parole di Omar Benelli - Un monte italiano importante, giovane; l’obiettivo era di vincere e non mi è stato lasciato lo spazio che speravo. Ne ho parlato serenamente con il pitching coach Alessandro Cappuccini, che ha accettato la mia decisione. Ho scelto il Bbc convinto che avrò la possibilità di dimostrare tutto il mio valore e di provare a questi livelli».

Benelli ha partecipato ai primi allenamenti con la squadra, seguito dal manager Junior Oberto e dal pitching coach Niccolò Badii. «I lanciatori sono più grandi di quelli con cui mi allenavo fino all’anno scorso – sottolinea Benelli – ma li ho trovati gentili, accoglienti, come se fossi sempre stato nel loro gruppo. Il mio obiettivo è fare una bella stagione e avere i miei inning fissi, per proseguire il percorso di crescita».

Partito dallo Junior Grosseto, dopo tre anni Benelli è approdato al Bsc nel quale è stato uno dei protagonisti degli ultimi anni, a cominciare dallo scudetto under 18. «Un ragazzo serio – lo descrive il direttore sportivo Filippo Olivelli – appassionato, sul quale poter lavorare per il futuro».