Il Bbc Grosseto organizza un Open Day di baseball martedì 6 e giovedì 8 settembre

Grosseto: Il Bbc Grosseto dà il via alla seconda parte del progetto preparato da Sandro Chimenti e Claudio Banchi nel dicembre 2020, quella legata allo sviluppo del settore giovanile. Per martedì 6 e giovedì 8 settembre allo stadio Roberto Jannella di via della Repubblica la società biancorossa ha preparato un Open Day riservato ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 ai 12 anni che vogliono divertirsi scoprendo il baseball. Il primo incontro è fissato per martedì 6 settembre alle 16,30 allo stadio Jannella (ingresso principale viale della repubblica). Gli incontri proseguiranno giovedì 8 settembre sempre dalle 16,30 alle 18,30 e le settimane seguenti ogni martedì e giovedì finché il tempo lo permetterà.

Tutta l'attrezzatura necessaria sarà fornita dalla società, i ragazzi dovranno solo pensare a giocare e a divertirsi usando mazze e guantoni, seguiti attentamente da un gruppo di tecnici preparati e appassionati. Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare il numero whatsapp del Bbc Grosseto, +39 351 534 2214, oppure inviare una e-mail a info@bbcgrosseto.com