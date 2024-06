Il Bbc Grosseto ingaggia il miglior lanciatore della Lega spagnola Eric Paez

Grosseto: Il Bbc Grosseto corre ai ripari dopo l’infortunio di Luis Gonzalez, colpito da una pallinata nel primo inning nel derby con il Bsc Big Mat. La società di via della Repubblica ha ingaggiato Eric Paez, lanciatore spagnolo, originario di Barcellona, 29 anni, destro, reduce da una brillante stagione con il Sant Boi nella Divisione d’onore, con un record di 6 vinte-3 perse e una media pgl di 0,75 con 72 riprese lanciate in 9 gare, tutte da partente. E’ risultato il miglior lanciatore del campionato iberico, grazie a una serie di splendide prestazioni,

I numeri sono insomma dalla parte di questo nuovo pitcher biancorosso: nelle ultime tre stagioni in Spagna, nel 2022 e 2023 ha indossato la maglia del Viladecans, parlano di 19 vinte-12 perse, con una media di 2.59, 37 incontri disputati (29 da partente) e 203 strike out.

Eric Paez non è nuovo al campionato di serie A: lo scorso campionato ha disputato quattro partite con il Sala Baganza, con un record di 1-2, 2.79 di media e 29 riprese lanciate. Queste prestazioni gli sono valse anche la convocazione in nazionale agli Europei 2023 in Repubblica Ceca. Il nuovo pitcher a disposizione di Junior Oberto ha fatto parte anche della rosa del Barcellona, nella quale è approdato giovanissimo.

Paez con Josè Gomez, che ha messo in mostra buone qualità sia contro Macerata che con Bsc, formerà la nuova affidabilissima coppia di lanciatori partenti del Bbc Grosseto nella trasferta di venerdì e sabato prossimi a Parma. Nel frattempo si continuerà a monitorare le condizioni di Gonzalez. Recuperati sia Noguera e Penalver, che verranno schierati come rilievi. La formazione biancorossa ha a questo punto un bullpen importante, che può aiutare la squadra a migliorare il record di 1-14 fatto registrare nel girone d’andata. L’obiettivo delle ultime quindici partite, prima delle fasi finali, è cercare di centrare il quinto posto nel girone, distante per il momento quattro partite.