Il bavaglino di Artemare Club a Italia, la bimba di Gaza nata sulla nave Vesuvio

Monte Argentario: In questi tragici giorni a Gaza nel porto di Al Arish poco distante dal confine di Rafah su nave Vesuvio della nostra Marina Militare è nata una bellissima bimba palestinese e la mamma vuole darle il nome "Italia".







Artemare Club con il lungo vissuto del comandante Daniele Busetto in quell’area medio orientale nella Forza multinazionale della MFO garante da più di quarant’anni del Trattato di pace israelo-egiziano e Washington che pose fine a un lungo conflitto tra Israele ed Egitto, ha fatto realizzare dalla brava ricamatrice Francesca Baglioni con negozio a Porto Santo Stefano un bavaglino per la nuova nata che invierà nei prossimi giorni a bordo dell'unità navale con i migliori auguri per la sua serena e felice vita e dei suoi cari e i complimenti e auguri di buone feste all'equipaggio della nave.





Nave Vesuvio erede della tradizione delle cosiddette navi ospedale bianche della Regia Marina italiana, che avevano a bordo le amate crocerossine, è una LSS recentissima con a bordo un ospedale con medici e infermieri della Marina, aiutati da personale specializzato della Croce Rossa Italiana, della fondazione Rava e del Qatar, dislocata a Al Arish, porto mediterraneo egiziano per i feriti della popolazione di Gaza.