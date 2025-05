Il 9 maggio torna "Cantautori in tour"

Al Lux in via Orcagna, a partire dalle ore 21, il secondo appuntamento

Grosseto: Continua il viaggio di “Cantautori in tour”, ideato da Rosalba Sonori, cantante e performer grossetana. L’appuntamento con questo evento è per venerdì 9 maggio al Lux Lounge Drink in via Orcagna 61 a Grosseto, dove sarà possibile prenotare per questa cena spettacolo. “Il patrimonio del cantautorato italiano - commenta Rosalba Sonori - non deve perdersi in un momento in cui si parla con sempre più insistenza di intelligenza artificiale. Il nostro Lucio Corsi impersona l’ideale del cantautore, guarda al passato e compone accordi. Spero che altri giovani interpretino e seguano la sua filosofia”.

La serata al Lux sarà tutta da vivere, grazie alla cena preparata da Klaudio Viska, e a varie performance previste in scaletta, come quelle di Elisabetta Cima, del ballerino Francesco Nisi, di Marco Galliani (la zia nazionale), del fisarmonicista e cantastorie Davide Vegni. Assicurata la presenza di tre cantanti toscani come Francesca Bianchini, Massimiliano Bernardini e Nancy Ragghianti e della videomaker Orsola Vigorito. Voce narrante sarà Agata Florio. “Oltre a tutti i partecipanti - conclude Rosalba - volevo ringraziare il Clan della Musica, Klaudio Viska per aver ospitato l’evento e Carlo Sestini che avrà il compito di condurre la serata, al quale mi lega una amicizia antica e una stima profonda”.

Per prenotazioni o informazioni 3206272003.