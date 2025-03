Il 6 aprile manifestazione a Vulci, un appello a tutti per difendere la Tuscia

Viterbo: Il 6 aprile 2025, alle 10, cittadini, associazioni, comitati e amministrazioni locali si ritroveranno nel Parco Archeologico di Vulci per una grande manifestazione contro l’ipotesi di realizzare il Deposito Nazionale di Rifiuti Radioattivi nel cuore della Tuscia. Unitamente alla manifestazione di Vulci si terrà l’11 di maggio 2025 a Corchiano il secondo appuntamento di protesta. due manifestazioni un solo obiettivo: no la discarica nucleare nella Tuscia.

Questa manifestazione rappresenta la seconda tappa di "Tuscia in Movimento", un percorso di mobilitazione popolare che sta crescendo in tutto il territorio per opporsi alla scelta di localizzare il Deposito Nazionale di Rifiuti Radioattivi nella nostra terra. La prima grande iniziativa ha dimostrato la forte contrarietà delle comunità locali, e con questa nuova tappa vogliamo ribadire con ancora più determinazione la nostra posizione. Seguiranno altri appuntamenti e comunicati, perché questa battaglia non si fermerà finché il progetto non sarà definitivamente ritirato.

L’individuazione della Tuscia come possibile sede del Deposito Nazionale è una scelta sbagliata e pericolosa per diversi motivi. Il territorio è ad alto rischio sismico e presenta caratteristiche geologiche che sollevano forti perplessità sulla compatibilità di un’infrastruttura di questo tipo. Inoltre, la realizzazione del deposito solleva interrogativi sulla tutela della salute pubblica e sulle possibili conseguenze per le comunità locali.

La Tuscia è una terra di eccellenze agricole, turistiche e culturali. L’eventuale realizzazione del Deposito metterebbe a rischio l’agricoltura di qualità, il turismo e l’intero indotto economico locale, causando danni irreversibili. Pensare di scegliere una delle aree più suggestive d’Italia per un sito di stoccaggio per rifiuti radioattivi è una follia che tradisce la storia, l’identità e il futuro di questa comunità.

È stato scelto il parco archeologico di Vulci perché rappresenta perfettamente il contrasto tra la bellezza e la storia millenaria della nostra terra e l’indecenza di voler imporre un deposito di rifiuti radioattivi in un contesto così fragile e prezioso. Manifestare in un luogo tanto significativo non è una provocazione, ma un modo per evidenziare l’assurdità di una scelta che metterebbe a rischio il nostro patrimonio culturale, ambientale ed economico.

Non sarà pericoloso accogliere tante persone a Vulci, perché è molto importante tutelare un sito archeologico così delicato e ci sarà l’impegno affinché la manifestazione si svolga nel massimo rispetto dell’area. Proprio questa attenzione dimostrerà l’assurdità dell’idea di realizzare un’infrastruttura per rifiuti radioattivi in un contesto simile, che per sua natura merita protezione e valorizzazione, non devastazione.

Una mobilitazione trasversale: tutti uniti contro il deposito. Alla manifestazione parteciperanno numerosi sindaci dei Comuni coinvolti, che sfileranno con la fascia tricolore per ribadire la ferma opposizione delle amministrazioni locali. Saranno presenti anche rappresentanti del mondo agricolo, imprenditoriale e culturale, insieme ai comitati di cittadini, in una grande alleanza per difendere il futuro della Tuscia.

La Tuscia non si tocca! Quella del 6 aprile non sarà solo una protesta, ma un grido di battaglia collettivo per fermare un progetto sbagliato, dannoso e calato dall’alto, senza il coinvolgimento reale delle comunità locali. Non ci fermeremo finché questa minaccia non sarà definitivamente cancellata.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, le associazioni e i comitati a partecipare numerosi! La nostra terra merita rispetto, il nostro futuro merita scelte lungimiranti. La Tuscia non si tocca!

Associazioni e comitati promotori della manifestazione:

Comitato no scorie Montalto Futura, Italia Nostra sezione di Tarquinia Montalto di Castro, Comitato no scorie nucleari nella Tuscia Canino, Comitato Tuscia no scorie Corchiano, Comitato per la salvaguardia del territorio Montalto di Castro, Comitato ambiente e salute Tuscia, Copattrim, Coordinamento ambientale Tuscia (Cat), Associazione lago di Bolsena, Comitato per la salvaguardia di Arlena di Castro, Comitato spontaneo di Canino, Assotuscania, Comitato di quartiere Arcipretura Campomorto case Enel Montalto di Castro, Comitato quartiere Latino Montalto di Castro, Comitato centro storico Montalto, Comitato di quartiere Rompicollo Montalto di Castro, Polisportiva Montalto di Castro, Associazione Tcm, Biodistretto della Valle Amerina, Biodistretto del lago di Bolsena, Comitato insieme per Ischia, Comitato si acqua pubblica, Comitato no imu agricola, Comitato sviluppo sostenibile Cellere