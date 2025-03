Il 49° trofeo Maremma sulla rampa di lancio

Il 5 e 6 aprile, la gara sarà la seconda prova della Coppa Rally di zona 7, andando a proporre una ventata di novità sulla logistica e sul percorso e confermando la gara “storica”. Iscrizioni aperte da giovedì 6 marzo fino al 28.

Follonica: Si sta avvicinando ai 50 anni, il Trofeo Maremma, una sola stagione la divide da un traguardo significativo sia in ambito sportivo che per il territorio e la 49^ edizione della gara, secondo appuntamento della Coppa Rally di zona 7, in programma il 5 e 6 aprile, si presenterà sulla scena nazionale con alcune importanti novità, sia sulla logistica che per quanto riguarda il percorso.

MaremmaCorse 2.0 ha infatti rivisitato la gara, che si svolgerà in due giornate, per renderla ancora più avvincente e intrigante per i piloti, confermando anche le vetture storiche. Il puzzle dell’edizione duemilaventicinque è dunque pronto, con la conferma della partenza ed arrivo a Follonica, sul lungomare e da oggi dà il via alle iscrizioni, periodo previsto con chiusura il 28.

OTTO PROVE SPECIALI IN UN PERCORSO “DI TRADIZIONE”

In totale sono in programma otto prove speciali (72 chilometri cronometrati sui circa 380 dell’intero percorso), con due importanti novità, quelle di un tratto in parte inedito e quella di un ritorno al passato che sarà certamente gradito dagli equipaggi. Il format della gara prevede alla mattina di sabato 5 aprile verifiche amministrative e tecniche alla Marina di Scarlino (dove sarà ubicato il parco di assistenza), seguite poi dallo shakedown, il test con le vetture da gara previsto come nel 2024 a Gavorrano e nel tardo pomeriggio avrà luogo la partenza, seguita da due prove speciali. Questa prima porzione di gara porterà la carovana del rally a Castiglione della Pescaia (importante e significativo il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale), dove è previsto il riordinamento nella zona del porto tra i due impegni competitivi, seguito dal service alla Marina di Scarlino.

Il riordinamento notturno tra le due giornate sarà in centro a Follonica (Via Amorotti) e la domenica 6 aprile sono in programma due differenti prove speciali da correre per tre volte, con intervallo di riordini a Bagno di Gavorrano e service sempre alla Marina di Scarlino. Alle 17,30 la bandiera a scacchi sventolerà di nuovo sul lungomare di Follonica.

In totale, con le otto prove speciali previste, il 49° Trofeo Maremma conta 72,500 chilometri di distanza competitiva, sui totali 442,350.

La passata edizione della gara venne vinta dai reggiani Tosi-Costi, su una Skoda Fabia R5 mentre la competizione storica andò nelle mani Pierangioli-Baldini, con una Ford Sierra Cosworth.

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI

Giovedì 6 marzo 2025





CHIUSURA ISCRIZIONI

Venerdi 28 marzo 2025





CONSEGNA ROAD BOOK E BRIEFING

(Marina di Scarlino - Ristorante Zero Distanze)

Giovedi 3 aprile 2025 ore 19:30 - 20:30

Venerdi 4 aprile 2025 ore 9:00 - 10:00





RICOGNIZIONI

Venerdì 4 aprile 2025

PS 3 e 4 ore 10:00 – 18:00

PS 1 ore 16:00 – 20:00





VERIFICHE SPORTIVE e NUMERI DI GARA

(Marina di Scarlino - Ristorante Zero Distanze)

Venerdì 4 aprile 2025

1° Gruppo Iscritti Shakedown ore 19:30 – 20:30

Sabato 5 aprile 2025

1° Gruppo Iscritti Shakedown ore 8:00 – 9:00

2° Gruppo Iscritti Shakedown ore 9:00 – 10:30

Tutti gli altri ore 11:00 – 12:30





VERIFICHE TECNICHE

Sabato 5 aprile 2025

(Marina di Scarlino – Lungomare G. Garibaldi)

1° Gruppo Iscritti Shakedown 8:30 – 10:00

2° Gruppo Iscritti Shakedown 10:00 – 11:30

Tutti gli altri 11:30 – 13:00





SHAKEDOWN

(SP Gavorranese – km 2,800 tratto finale PS 4)

Sabato 5 aprile 2025

1° Gruppo ore 11:00 – 13:15

2° Gruppo ore 13:15 – 15:30





PARTENZA PRIMO CONCORRENTE

Follonica – Piazza Guerrazzi

Sabato 5 aprile 2025 ore 17:30





INGRESSO RIORDINO NOTTURNO

(Follonica – Via Amorotti)

Sabato 5 aprile 2025 ore 21:55





ARRIVO PRIMO CONCORRENTE E PREMIAZIONI

(Follonica – Piazza Guerrazzi)

Domenica 6 aprile 2025 ore 17:40