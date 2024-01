Il 2024 parte con un sapore agro dolce per i colori del Follonica Basket

Follonica: Le note liete sono arrivate dagli Esordienti prima e dalla prima squadra di Divisione Regionale 3 domenica sera, i primi protagonisti di un bel torneo della Befana a Piombino, chiuso al secondo posto, ei secondi vittoriosi nel sentito derby con il Valdicornia Basket. Il gusto amaro è invece quello che lasciano invece Under 13 Banini Ivano srl e Under 15 Kyma Yacht, incappate in due dure sconfitte nelle trasferte di Venturina e Grosseto sponda Tram 90. Per entrambi i gruppi i ragazzi dovranno trarre da questo fine settimana i giusti stimoli per lavorare duro in palestra e trovare l'unità e la voglia di collaborare, fondamentale per crescere e ritrovare il gusto ritmo in campo.





Ma veniamo alle note liete, detto degli Esordienti, resta da dare qualche dettaglio della bella e avvincente vittoria del Gruppo Crosa Service Follonica Basket nello scontro con gli amici venturinesi. La gara ha avuto tutto un altro canovaccio rispetto alla partita di andata, con un equilibrio che è stato il motivo dell'intero incontro.

Follonica parte bene, pur non riuscendo a correre come in altre occasioni, riesce a trovare buone soluzioni a canestro, ma Venturina non molla e resiste in scia, limitando gli azzurri con un Fabiani intimidatore sotto le plance su entrambi i lati del campo. Un bel primo quarto Petri e compagni chiudono sul 17-13. Nella seconda frazione agli attacchi sempre complicati di Bianchi, Bartoli e Petri, si contrappongono quelli di Fabiani e dei fratelli Staccioli che in occasioni più mettono in difficoltà la difesa azzurra, ma è l'equilibrio a farla da padrone e si arriva all'intervallo sul 36-33 per il Gruppo Crosa Service.

Al ritorno in campo Valdicornia prova ad aumentare i giri ea stringere ancora di più le maglie difensive, ma Follonica non si distrae e controbatte, l'equilibrio permane con il terzo quarto che si chiude con 24 punti ciascuno sul 60-57.

Il quarto quarto è al cardiopalma, Venturina recupera e sorpassa, gli azzurri ribattono pur non riuscendo a rimettere la testa avanti, Vichi chiama la zone press che paga ea 14 secondi dalla sirena il canestro di Angiolini porta la gara in parità. L'ultimo possesso è del Valdicornia che però non riesce a segnare e si va al supplementare sul 76 pari. All'over time l'equilibrio finalmente si spezza, Venturina accusa la stanchezza e il colpo del recupero in extremis degli azzurri, Bartoli, Donati e Bianchi archiviano la pratica con un parziale di 11-4 che porta il punteggio finale su un meritato, quanto faticato, 87-80.





Gara bellissima e avvincente con 2 punti importanti conquistati dagli azzurri che restano così al secondo posto in classifica.

Tabellino: Petri 10, Signorini 3, Bianchì 21, Francardi 2, Bartoli 31, Angiolini 4, Donati 7, L. Vichi 10. All. G. Vichi, Ass. Tutto. Pietrafesa.