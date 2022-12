Il 2023 di Cna Grosseto è targato “Tutti matti per l’arte”

Il progetto della cooperativa “Quadrifoglio” scelto per le agende dell’associazione grossetana degli artigiani. Bramerini: “Prodotte da una realtà artigiana del territorio che crea occupazione e ha un importante valore sociale”



Grosseto: Il 2023 di Cna Grosseto sarà targato “Tutti matti per l’arte”: l’associazione grossetana della piccola e media impresa, infatti, ha scelto, per questo anno, di produrre le consuete agende, messe a disposizione di associati e dipendenti, in collaborazione con la legatoria della cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”.

“Abbiamo scelto le agende di ‘Tutti matti per l’arte’, non solo per la loro qualità e originalità – dice Anna Rita Bramerini, direttore della Cna Grosseto –, ma anche perché sono prodotte da una realtà artigiana del nostro territorio, che ha un importante valore sociale e crea occupazione nella nostra provincia”.

Il progetto “Tutti matti per l’arte” è portato avanti, da oltre dieci anni, dalla cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”, che unisce l’arte al sociale, attraverso la produzione di agende d’autore realizzate da un gruppo di lavoro che impiega circa dieci persone, tra dipendenti, consulenti, inserimenti lavorativi e volontari. Il laboratorio di “Tutti matti per l’arte” è concepito come opificio, dove si incontra l’abilità artigianale del socio volontario, artigiano con importanti esperienze nel campo della cartotecnica e della tipografia con la dinamicità dell’animatore socio-educativo, che coordina il gruppo di lavoro che si occupa della produzione.

“Siamo molto contenti di aver intrapreso questo percorso con Cna – ha ribadito Filippo Raffi, responsabile del progetto -. Abbiamo apprezzato che l'associazione che rappresenta gli artigiani, per Natale, abbia pensato a un'agenda artigianale. Un gesto coerente che qualifica anche il valore sociale del progetto. Le agende di Tutti matti per l'arte, realizzate a mano, sono espressione di un artigianato di alta qualità”.

La legatoria, oggi una delle poche rimaste in tutta la provincia di Grosseto, negli anni ha saputo rinnovarsi, sia dal punto di vista dei materiali, nei processi produttivi e nella fase finale di vendita - da circa due anni è attivo anche l'ecommerce – dimostrando di stare al passo con i tempi, mai perdendo di vista la sua identità.

Il progetto di Tutti matti per l'arte vede la collaborazione di circa quaranta artisti, alcuni anche grossetani come l'interior designer Alessandro Corina, del gruppo Giovani imprenditori di Cna Grosseto, che donano illustrazioni e grafiche, così da completare il design delle agende e degli sketchbook.