Il 2° Baja Colline Metallifere accoglie i protagonisti del Campionato Italiano Cross Country e SSV

La serie nazionale riservata al fuoristrada si prepara alle sfide proposte dal territorio toscano. Sono 80 i chilometri competitivi da affrontare nella giornata di sabato 4 maggio. Partenza e arrivo allestiti a Monterotondo Marittimo.



Monterotondo Marittimo: Già partito il conto alla rovescia per il 2° Baja Colline Metallifere, secondo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2024 che approderà in Toscana nelle due giornate di venerdì 3 e sabato 4 maggio. Entusiasmanti le sfide proposte dal percorso della gara organizzata da R Team che avrà il suo polo logistico a Monterotondo Marittimo, località della provincia di Grosseto dove si svolgeranno le consuete operazioni di verifica, nonché la partenza e l’arrivo della competizione tricolore che vedrà in scena i suoi protagonisti pronti ad affrontarsi lungo i settori di “Boschetti-Poggio”, “Poggio-Bivio”, “Bivio-Poggio” e “Poggio-Boschetti”, per un totale di 80 chilometri cronometrati sui 121,99 complessivi.

T1 E T2 | A scattare al via del Baja Colline Metallifere c’è Alfio Bordonaro, detentore della vittoria dello scorso anno e campione italiano in carica. Il catanese sarà al volante del Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 condiviso con Stefano Lovisa, con cui si è posizionato al terzo posto assoluto al 14° Italian Baja di Primavera – Artugna Race, appuntamento di apertura della serie nazionale promossa da ACI Sport. All’inseguimento sulla vettura gemella Lorenzo Codecà, affiancato da Gilberto Menetti, ed Emilio Ferroni in coppia con Daniele Fiorini su Grand Vitara Pentastar, mentre Sergio Galletti sarà allo start accompagnato alle note da Daniele Fontana Sacchetti su altro Grand Vitara. Seconda sfida tricolore anche per Andrea Schiumarini, autore della piazza d’argento lo scorso marzo a Pordenone, su Mitsubishi L200 con Massimo Salvatore sul sedile di destra, equipaggio della compagine R Team a cui si uniscono quello de “Il Valli”-Cirillo e Ricciari-Morosi su Mitsubishi Pajero WRC. Torna tra i fuoristrada Elvis Borsoi in corsa con Stefano Pelloni su MINI Man, assente in Friuli-Venezia Giulia, mentre Riccardo Benettolo e Alessandro Grandin saranno in Toscana con l’Isuzu Troper.

Diversi nomi tra i concorrenti del Gruppo T2, a cominciare da Alberto Spinetti in coppia con Lara Giusti, Carmelo Cianco e Rocco Sbaraglia, Gianluca Morra, tra i “veicoli di serie” già a Pordeone affiancato da Stefano Tironi, e Stefano Sabellico coadiuvato da Andrea Taloni, tutti in corsa su Suzuki Grand Vitara. Spicca anche Alessandro Trivini Bellini, attuale campione di categoria del FIA Cross Country Bajas European Cup, sempre navigato da Marco Trivini Bellini su Mitsubishi Pajero.

TH | Sfide anche tra i veicoli di scaduta omologazione, con il Suzuki Vitara di Giovanni e Francesco Farina, il Grand Vitara della coppia formata da Michele Abeniacar e Gianluca Sbaraglia e il Suzuki Jimny condotto da Alberto Gazzetta accompagnato alle note da Andrea Pizzato. Spicca il nome di Mauro Cantarello su BMW X3 condiviso con Marco Mantovani, così come quello di Giuseppe Ananasso, secondo nella classifica riservata ai TH con 60 punti, navigato da Stefano Incaini su Suzuki Grand Vitara SP, e Stefano Moro su Mitsubishi Pajero con Tiziano Menichini alle note. Presenti anche Marco Ernesto Leva, in coppia con Alexia Giugni, e Mario Conforti, affiancato da Massimiliano Catarsi, entrambi su Mitsubishi Pajero, e Michele Bini al volante del Mitsubishi L200, con Adriano Batoni sul sedile di destra.

SSV | Proseguono le battaglie anche per i concorrenti al volante dei Side by Side Vehicles, tra cui Andrea Castagnera. Il vincitore dell’Artugna Race sarà infatti al via su Can Am Maverick di Gruppo T3 condiviso con Elisa Tassile, inseguiti da Federico Buttò e Alberto Marcon su vettura gemella, mentre a condurre i due Yamaha YXZ 1000R di Gruppo T4 saranno Alessandro Bonetto e Riccardo Errani, a loro volta coadiuvati da Matteo Castellina e Daniele Manoni. In lizza per la categoria riservata ai veicoli T4 anche Marco Zini in coppia con Roberto Briani su South Racing Can Am, Enrico Gaspari e Francesco Maria Proietti in corsa su Polaris RZR Pro R, e Stefano Marrini affiancato da Giovanni Squarcialupi su Can Am Maverick. Immancabile l’equipaggio composto da Michele e Giada Manocchi su Yamaha YXZ 1000R di tipo T4N, mentre completa la lista il Can Am Maverick TM di Fabrizio Edoardo e Fabrizio Pietranera.

IL PROGRAMMA | Ad aprire il 2° Baja Colline Metallifere saranno le consuete verifiche tecniche e sportive ante gara che si svolgeranno interamente nella giornata di venerdì 3 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Monterotondo Marittimo. Si entrerà nel vivo della sfida tricolore sabato 4 maggio con la partenza alle ore 8.00, a cui faranno seguito i settori selettivi di “Boschetti-Poggio”, “Poggio-Bivio”, “Bivio-Poggio” e “Poggio-Boschetti”, intervallati da un riordino e due soste per l’assistenza, prima dell’arrivo finale allestito a Monterotondo Marittimo e previsto per le ore 14.30.

Lo scorso anno ad aggiudicarsi il 1° Baja Colline Metallifere fu Alfio Bordonaro in coppia con Stefano Lovisa su Suzuki Grand Vitara T1, davanti a Codecà-Toffoli su vettura gemella e Spinetti-Giusti su Grand Vitara di Gruppo T2. A trionfare tra i SSV fu Andrea Castagnera affiancato da Nicola Collodel su Can Am Maverick, seguiti da Buttò-Tassile sempre su Can Am e Bonetto-Gamenara su Yamaha YXZ 1000R.

CALENDARIO CI CROSS COUNTRY E SSV 2024: 15-16 marzo, 14° Italian Baja di Primavera – Artugna Race | 3-4 maggio, 2° Baja Colline Metallifere | 4-7 luglio, Italian Baja 2024 | 20-21 settembre, 1° Baja dello Stella | 26-27 ottobre, 5° Baja Vermentino – Terre di Gallura | 8-10 novembre, Raid of the Champions