Il 14 febbraio blocco prenotazioni per la provincia di Grosseto, dalle ore 12 fino a tarda sera

Grosseto: La Asl Toscana Sud Est comunica che mercoledì 14 febbraio, dalle ore 12 fino a tarda sera, è previsto un blocco sul sistema Cup 2.0 per tutte le prenotazioni sulle agende della provincia di Grosseto, per consentire un intervento di aggiornamento al sistema informatico.



In quel lasso di tempo, non sarà quindi possibile effettuare prenotazioni, spostamenti o disdette di esami e visite previsti sul territorio grossetano tramite alcun canale, ovvero call center, farmacie abilitate, sportelli al pubblico e portale regionale. Le prenotazioni dei prelievi ematici saranno possibili, così come prenotare prestazioni per gli ambiti territoriali di Arezzo e Siena.

Il sistema sarà di nuovo operativo nella notte tra il 14 e il 15 febbraio. L’Azienda si scusa per eventuali temporanei disagi.