Il 12 novembre arriva a Follonica la quarta tappa del Giro d’Italia Ciclocross

Follonica: Domenica 12 novembre Follonica ospiterà la quarta tappa, l'unica toscana, della 15esima edizione del Giro d’Italia Ciclocross: un appuntamento importante, che porta di nuovo nel Golfo, e in particolare al Parco Centrale di Follonica, il grande ciclismo internazionale. L’evento era stato presentato a fine settembre all'arciconfraternita dei Bergamaschi di Roma, alla presenza dell’associazione Romano Scotti, organizzatrice dell’evento ciclistico, e di molte amministrazioni d’Italia che partecipano al circuito. Si tratta del più grande evento ciclistico offroad del calendario nazionale.

«È il terzo anno consecutivo che Follonica ospita questo grande evento nazionale - commenta il sindaco Andrea Benini - Il 12 novembre il ciclismo off road arriva al Parco Centrale per un appuntamento che richiama in città centinaia di appassionati e appassionate di tutte le età: un evento che fa bene alla città in un momento di bassa stagione. Ringraziamo non solo la società Romano Scotti per portare di nuovo questo importante evento a Follonica ma anche il comitato di tappa del Free Bike Pedale Follonichese 1956 e l’ASD Impero per tutto il lavoro di organizzazione che svolgono. Ringraziamo poi tutti i volontari e le volontarie che ogni anno permettono di organizzare eventi di questa portata».

Il ciclocross è uno sport tipicamente invernale, i Campionati del Mondo si svolgono infatti a fine gennaio. I percorsi di ciclocross sono circuiti che vanno da 2 a 4 chilometri, in un mix di superfici pavimentate e fuoristrada. Di solito, le gare durano un'ora più un giro. Ma ciò che rende il cross uno sport unico è che i percorsi contengono ostacoli che costringono i corridori a scendere e correre mentre trasportano le loro biciclette. Inoltre, i percorsi comprendono una serie di barriere artificiali che costringono gli atleti a scavalcare trasportando a mano le loro bici o a saltare con la bici oltre gli ostacoli. Il prossimo 11 novembre Follonica ospiterà la conferenza stampa della quarta tappa durante la quale verrà presentato il programma della giornata.