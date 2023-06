Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano partecipa al II Incontro Internazionale dei Comuni firmatari della Carta di Partenariato Pelagos, le Aree Marine e i Parchi Nazionali della Rete Italiana Pelagos. Sarà presentato il progetto del Centro di Interpretazione del Santuario dei Mammiferi Marini Pelagos

La tutela dei mari e degli oceani sarà, nel prossimo decennio, la sfida e l’obiettivo da raggiungere su scala globale. Le Nazioni Unite hanno dichiarato il “Decade of Ocean Science for Sustainable Development” (Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile). In linea con l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile questa iniziativa intende mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica.

In occasione del II Incontro Internazionale dei Comuni firmatari della Carta di Partenariato Pelagos, che si terrà a Sassari, domani 22 giugno, le Aree Marine Protette e i Parchi Nazionali del Network Pelagos, daranno un concreto contributo all’iniziativa attraverso un programma di eventi di sensibilizzazione e la presentazione di azioni volte a tutela e conservazione della più importante area marina protetta del Mediterraneo, il Santuario dei Mammiferi Marini Pelagos, attraverso il coinvolgimento di stakeholders e cittadinanza.

Tali eventi congiunti si presentano come il “simbolo” di un’azione concreta che le AMP ed i parchi intendono realizzare per Pelagos, a sancire anche l’inizio di un’attività di conservazione sul Santuario portata avanti insieme.

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, partner del network Pelagos, sarà presente con il Presidente Giampiero Sammuri. “Ho voluto essere presente a questo importante evento - ha detto Sammuri- per presentare il progetto del Centro di Interpretazione del Santuario dei Mammiferi Marini Pelagos che sarà realizzato a Portoferraio Isola d’Elba nell’edificio storico delle Galeazze in collaborazione con il Comune di Portoferraio, un’opera a cui tengo molto e che intende creare un luogo attivo per sensibilizzare alla tutela dell’habitat marino in modo emozionante e coinvolgente oltre che promuovere e rivitalizzare il centro storico del capoluogo elbano”

L’Ente Parco aderisce all'iniziativa con alcuni eventi:

22.06.2023 Elba "Laboratorio balene, delfini e capodogli: giochi, suoni e racconti per scoprire il mondo dei cetacei che vivono nel Parco"

22.06.2023 Capraia Allestimento dedicato al Santuario Pelagos

08.07.2023 Elba Giornata internazionale del Mediterraneo - Whale watching

Come nasce il network Pelagos

La rete delle Aree Marine Protette e dei Parchi Nazionali che insistono su Pelagos nasce nel 2019 su iniziativa dell’AMP Portofino (che ne diventerà poi il Coordinatore) e il supporto, in primis di WWF Italia e MedPan e dell’allora Ministero dell’Ambiente.

Nel 2019 le aree marine avevano sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di incrementare le azioni di tutela e conservazione del Santuario dei mammiferi Marini Pelagos con particolare riferimento ad un maggior coinvolgimento dei Comuni costieri firmatari della Carta di partenariato Pelagos.

Chi fa parte del Network: le Aree Marine Protette di Portofino, Cinque Terre, Isola di Bergeggi, Secche della Meloria, Capo Testa Punta Falcone, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parco Nazionale dell’Asinara e Parco Nazionale della Maddalena.

TUTTI GLI EVENTI

AMP Bergeggi

26.06.2023 - Presentazione Progetto ABIS

24 o 25.06.2023 Escursione in Canoa Citizen Science

AMP Portofino

21.06.2023 Escursione in kayak "Caccia al rifiuto"

AMP Cinque Terre

22.06.2023 Escursione in kayak "Caccia al rifiuto"

PN Arcipelago Toscano

AMP Secche della Meloria

04.06.2023 Giornata di sensibilizzazione sulle tematiche di tutela dell'ambiente marino e del Santuario

PN Asinara

23.06.23 Liberazione di un esemplare di Caretta caretta

23.06.23 Inaugurazione esposizione scheletro di Balenoptera physalus

AMP Capo Testa

21.06.2023 Escursione in Kayak per pulizia da rifiuti