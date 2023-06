IDI Farmaceutici: la prevenzione torna all’Argentario con linea solari da barca

Monte Argentario: Sabato 17 giugno, dalle ore 11.30 alle ore 19, presso lo stabilimento balneare “Braccio” alla Feniglia, IDI Farmaceutici ritorna con il progetto “Ama il Mare ama la Tua pelle”.



L’evento che ha avuto il patrocinio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello, sarà trasmesso in diretta, dalle ore 17, sulla Social Tv “LifeBox Streaming” e ripreso su i prestigiosi canali “The Sea Team” di Carlo Luongo.





Da fonte Skin Cancer Foundation si stima che nel 2023 oltre 7900 persone saranno a rischio vita per melanoma e, come noto, la stragrande maggioranza dei melanomi è causata dal sole. Per questo Idi Farmaceutici propone, prima dell’estate, nelle spiagge e nei porti delle principali città balneari, un momento informativo su come ci si espone correttamente al sole. Personale specializzato, anche in quest’occasione, sarà a disposizione per effettuare test cutanei atti alla valutazione del fototipo e alla misurazione dell’idratazione cutanea, informazioni utili per dispensare consigli mirati per la salute della pelle.

In occasione dell’evento che si terrà all’ Argentario, Idi Farmaceutici promuoverà la nuova linea di solari “Nautilus” (crema protettiva 50+, dopo sole corpo, crema protettiva viso 50+) dedicata a chi si espone al sole ed in barca. Un’attenzione che l’azienda farmaceutica di Pomezia ha voluto rivolgere a chi si espone maggiormente al sole ed ha bisogno di proteggersi. Da quest’anno il solare “Nautilus”, fanno sapere da Idi Farmaceutici, contiene, in esclusiva, un principio attivo, la nicotinamide ,vitamina del gruppo B in grado di contrastare i danni al DNA indotti dalle radiazioni solari. Una novità assoluta nella protezione solare.

Nautilus, potrà essere facilmente acquistabile oltre che nelle migliori farmacie italiane anche attraverso la piattaforma Amazon.

Una corretta esposizione al sole aiuta a ritrovare il benessere senza provocare danni alla nostra pelle.