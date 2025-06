Idea: Parco sul fiume Albegna, che possa valorizzare un ambiente particolarmente suggestivo alle porte del paese

Roccalbegna: Un parco sul fiume Albegna, che possa valorizzare un ambiente particolarmente suggestivo alle porte del paese. E’ l’idea che il sindaco di Roccalbegna, Massimo Galli, ha prospettato al presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana, Sud, Federico Vanni.

Durante la visita del presidente Cb6 al primo cittadino e al vicesindaco Giulio Falciani, si è concordato sulla comune volontà di valorizzare gli aspetti naturali che uniscono le finalità dei rispettivi enti. Tra gli argomenti trattati anche alcune criticità idrauliche, come quella legata al fosso Ginevra dopo la realizzazione del bypass in corrispondenza con il fosso Armaccione. Vanni ha assicurato un interessamento da parte del Consorzio per individuare soluzioni adeguate.