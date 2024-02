Idea 5 Stelle: Con “I love Grosseto”, nasce la casa delle future liste civiche

Gori, Gambassi, Bocci: “Per Grosseto sarà uno tsunami che porterà via tutto”



Grosseto: Oggi pomeriggio conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, con novità: nasce “I love Grosseto”, sarà un laboratorio che inizia oggi e arriverà alle prossime amministrative 2027. Un laboratorio d’idee aperto a tutti, che avrà da collante il “civismo” di tutta la città”. Così, alla vigilia di San Valentino, con bel cuore rosso di cioccolato, con la scritta “I love Grosseto”, si sono presentati Giacomo Gori capogruppo Movimento 5 Stelle comune Grosseto, Mario Gambassi, consigliere comunale di minoranza al comune di Roccastrada e Isacco Bocci del M5Stelle territoriale maremmano.





“Siamo qui non in veste di politici, ma di consiglieri al servizio dei cittadini – ha detto Giacomo Gori. - Vogliamo promuovere un modo nuovo di fare politica per la città di Grosseto, partendo dal civismo non dell’ultimo minuto come fin adesso è sempre accaduto a ridosso delle tornate elettorali rappresentate dalle amministrative. Partiamo adesso, a circa 3 anni e mezzo dalle elezioni per creare questo nuovo modo di fare politica legato al civismo, alle associazioni, ai semplici cittadini. L’idea è quella di creare la più grande coalizione rappresentata dalle liste civiche della città, che via via vorranno aggregarsi e sposare il nostro progetto, come una dichiarazione verso la città”.





“Il punto d’incontro tra tutti quelli che adiranno dovranno essere questi: - spiega Gori - La Carta di Grosseto, una specie di costituzione cittadina, poi idee e progetti, infine il programma da realizzare per le cose da fare sulla città ascoltando tutti quelli che vorranno aderire”.





Infine, sulle prossime elezioni provinciali del 17 marzo (si vota con il “metodo del secondo livello, cioè voteranno sindaci e consiglieri comunali, con voto ponderato di vario peso a seconda della popolazione residente), non manca una stoccata finale su Francesco Limatola, attuale presidente della provincia di Grosseto e sindaco di Roccastrada. “Premettendo che come 5Stelle non abbiamo un nostro candidato, rispetto a due anni dove ci hanno preso in giro con Diaccia Botrona e altri 5 punti, adesso posso affermare che questa volta non ci caschiamo.

Se loro non hanno voluto o avuto la forza o coraggio di cambiare e realizzare le cose che avevamo chiesto e per il quale avevano avuto il mio voto due anni fa, tra l’altro voto molto pesante in quanto rappresentante di comune di prima fascia, che ha permesso poi allo stesso Limatola di diventare presidente, questa volta sarà molto diversa la situazione”, conclude Giacomo Gori.

Un bel progetto e “sogno” per la città, quello presentato dai 5 Stelle. Un progetto che parte da lontano rispetto alla scadenza del 2027. Chissà se il sogno si realizzerà. Questo, come sempre, sarà solamente il tempo a dirlo.