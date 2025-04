IC "Ettore Sacconi" di Tarquinia: Conclusione delle attività Erasmus+, una settimana di scambi culturali, inclusione e formazione internazionale

Tarquinia: Si sono concluse con successo, attraverso una serie di attività ludiche e musicali, le mobilità del progetto Erasmus+ co-finanziato dalla Comunità Europea, ospitate e sostenute per l’anno scolastico in corso dall’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia, con il sostegno del Comune di Tarquinia e della Biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”. Tra i momenti più significativi, studenti e docenti provenienti dal 4th High School Petroupolis (Atene, Grecia), dalla Zakladni Skola Zdenky Braunerove Roztoky (Repubblica Ceca) e dalla VDU klasikinio ugdymo mokykla (Kaunas, Lituania) hanno partecipato, insieme agli alunni ospitanti dell’IC “Sacconi”, a uno spettacolo organizzato dalla scuola dell’infanzia “Valdi”, accompagnato dal coro delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Le docenti Martina Falangone, Maria Daloiso, Sara Milliani e Donatella Barreca hanno contribuito alla preparazione dell’evento, inserito nei laboratori dedicati all’inclusione delle persone con disabilità.

Al termine dello spettacolo, gli studenti hanno partecipato ad attività finalizzate al benessere psicofisico e al lavoro di squadra, condotte dai docenti Simone Tifi e Sara Patarchi. Alcuni di loro hanno inoltre potuto cimentarsi nella lavorazione della creta, grazie alla collaborazione dell’associazione “Anziani con l’hobby del modellismo”. La settimana è stata intensa e ricca di esperienze: scambi culturali, lezioni all’aperto, laboratori creativi e visite guidate. Accompagnati dal professor Giuseppe Tiberi, i partecipanti hanno esplorato la Tarquinia medievale, visitato i luoghi simbolo di Roma e approfondito la conoscenza della civiltà etrusca, grazie alla professoressa Chiara Di Pietro, con visite al Museo Archeologico Nazionale e alla Necropoli dei Monterozzi. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestale di Tarquinia, gli studenti hanno scoperto la storia della Riserva Naturale delle Saline, un tempo sito industriale, oggi area protetta per la salvaguardia dell’avifauna marina.

Le attività sono state accompagnate anche da laboratori di scrittura e produzione di podcast che saranno disponibili su Spreaker e andranno ad arricchire ulteriormente di contenuti il podcast “European Connections”, ideato e realizzato dagli studenti dell’IC “Sacconi” in collaborazione con le docenti Barbara Milizia, Luigina Zito e Lucilla Santucci. Un sentito ringraziamento va alla dirigenza scolastica e alle famiglie che hanno reso possibile lo svolgimento del progetto, contribuendo a creare un clima sereno e costruttivo per la crescita e il dialogo interculturale tra studenti provenienti da diversi Paesi europei.

Inoltre, la scorsa settimana, l’IC “Ettore Sacconi” ha avuto l’onore di ospitare cinque docenti e la dirigente scolastica della Kärla Pöhikool di Kärla Village (Estonia). La delegazione estone ha avuto modo di osservare da vicino l’organizzazione didattica della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, condividendo con il corpo docente strategie e buone pratiche per rafforzare l’internazionalizzazione, migliorare gli strumenti a disposizione degli insegnanti e rispondere alle esigenze di una società in continua trasformazione. Prosegue il viaggio degli studenti dell’IC “Ettore Sacconi” nel cuore dell’Europa: le prossime tappe delle mobilità li vedranno protagonisti in Lituania, Repubblica Ceca e Spagna, dopo l’esperienza già vissuta in Grecia lo scorso marzo.