IA per la Pace: Studenti del Polo Bianciardi con Vanessa Rusci

Grosseto: Nei giorni 26 e 27 febbraio si sono tenuti, presso il Polo Bianciardi, gli incontri interattivi "The Artists Are Present", guidati dall'artista visiva Vanessa Rusci, per esplorare i limiti e le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale (IA) e per raccogliere proposte di pace per il futuro.

Gli studenti dei Servizi Commerciali, del Liceo Musicale e del Liceo Artistico hanno avuto l'opportunità di interagire con l'avatar di Vanessa Rusci, un assistente virtuale sviluppato dall'azienda QuestIT che l'artista ha addestrato con le sue memorie per quattro anni. Questo "digital human" offre molteplici applicazioni per l'inclusività sociale, dalla lingua dei segni al supporto per persone neurodivergenti in luoghi pubblici e nella vita quotidiana, grazie ad APP e device specifici.

Vanessa Rusci è un’artista visiva imprenditrice nel campo della comunicazione, marketing e Fotografia per le aziende, che opera a Grosseto, Roma e Londra. Il suo marketing attinge alla sua esperienza artistica, non è convenzionale e sostiene che, per una buona comunicazione, si debba trovare un giusto compromesso tra le esigenze del cliente e una comunicazione etica, ecologica e solidale. Nella sua traiettoria artistica Rusci cerca sempre nuove vie per catturare la “bellezza” delle aziende e renderla comunicazione, partendo dal presupposto che ogni realtà è unica e ha specifiche peculiarità.

Il progetto Proposte di Pace per il futuro nasce all’interno del suo percorso artistico e la sua ricerca sulle nuove tecnologie e l’impatto che queste hanno sulla nostra vita e come poterle usare in maniera positiva e utile alla società. Il progetto, unisce arte, marketing e nuove tecnologie e ha l’obiettivo di realizzare un libro che contenga le proposte della popolazione – e ovviamente degli studenti del Bianciardi- su come si possa costruire la pace. Ognuno ha contributo con idee, slogan, immagini e elaborati. Il volume sarà poi stampato e reso disponibile anche su Internet e inviato all’ONU e ai capi di stato europei.

Gli incontri rappresentano un'occasione unica per gli studenti di approfondire le tematiche legate all'IA, già studiate in classe, si qualifica come un importante orientamento per i loro progetti professionali e permette loro di esprimere la propria creatività contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro di pace.