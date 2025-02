I Want You To Speak English all'Istituto Leopoldo 2 di Lorena

Follonica: Uno degli obiettivi prioritari dell’Istituto Leopoldo 2 di Lorena di Follonica è lo sviluppo della competenza linguistica e comunicativa degli alunni in lingua Inglese. Lo studio della lingua inglese sin dai primi anni di scuola è fondamentale per diversi motivi, che spaziano dall’ambito cognitivo a quello sociale e professionale.

I bambini hanno una maggiore plasticità cerebrale, il che permette loro di acquisire una seconda lingua in modo più naturale e intuitivo rispetto agli adulti. L’esposizione precoce facilita la pronuncia corretta e la comprensione delle strutture linguistiche senza lo sforzo tipico di un apprendimento tardivo.Studiare una seconda lingua sin da piccoli migliora la memoria, la capacità di problem-solving e la flessibilità mentale.L’inglese è la lingua più parlata nel mondo e la principale lingua della scienza, della tecnologia e del commercio internazionale. Conoscerlo bene fin dall’infanzia apre le porte a migliori opportunità di studio e di carriera, sia in Italia che all’estero. Imparare l’inglese significa anche entrare in contatto con culture diverse, ampliando la propria visione del mondo e sviluppando empatia e tolleranza verso altre tradizioni e modi di pensare.Molti strumenti digitali, software e contenuti online sono in inglese. Avere una buona padronanza della lingua permette di accedere a un’enorme quantità di risorse educative e di rimanere aggiornati sulle innovazioni tecnologiche.Introdurre lo studio dell’inglese sin dai primi anni di scuola non solo facilita l’apprendimento della lingua, ma porta benefici cognitivi, culturali e professionali che accompagneranno gli studenti per tutta la vita.

Pertanto i docenti dell’Istituto Leopoldo 2 di lorena che sono ben consapevoli di tutto ciò ne propongono lo studio e l’uso sin dai primi anni della scuola di infanzia e da tre anni, per valorizzare gli apprendimenti dei bambini, realizzano anche il progetto TRINITY STARS.Il progetto Trinity Stars è un'iniziativa educativa promossa dal Trinity College London che ha l'obiettivo di incoraggiare l'apprendimento della lingua inglese nei bambini dai 3 ai 12 anni attraverso attività artistiche e teatrali.Si tratta di un riconoscimento non competitivo che premia la partecipazione attiva dei bambini in attività di gruppo basate su canto, recitazione e narrazione in inglese. Non è un esame, ma un’esperienza motivante che aiuta i più piccoli a sviluppare sicurezza e abilità comunicative nella lingua inglese. Alla fine del progetto ogni anno un esperto del Trinity College London osserva e valuta l’esibizione in un contesto amichevole e motivante.Alla fine, tutti i partecipanti ricevono un certificato di riconoscimento e una medaglia, senza alcuna valutazione numerica.Il progetto Trinity Stars al quale partecipano le due scuole di infanzia: IL FONTINO e I MELOGRANI è un'ottima opportunità per avvicinare i bambini all'inglese in modo divertente e coinvolgente, aiutandoli a sviluppare fiducia nelle loro capacità linguistiche fin dalla prima infanzia.

Altra attività sul quale l’istituto punta per migliorare la lingua inglese è avvicinare gli alunni alle canzoni in lingua inglese insieme ai docenti di musica, sia alla primaria che alla secondaria di primo grado. Alcune di queste canzoni sono relative al Natale e vengono cantate nelle sfilate di centinaia di alunni per le vie cittadine in prossimità delle festività natalizie, una tradizione ormai decennale per l’Istituto ed un appuntamento apprezzato dalla cittadinanza: i Christmas Carols.

Inoltre i docenti di Inglese dalla classe quinta della primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado preparano gli alunni a sostenere gli esami TRINITY GESE: grade 1-2-3-4 con l’integrazione di lezioni tenute da madrelingua.

I livelli proposti agli alunni sono a seconda della classe frequentat dalla fine della scuola primaria(grade 1) alla fine della secondaria di primo grado(grade 4).

Il livello del grade 4 è un livello A2.2(elementare avanzato) che è il grade massimo da raggiungere alla fine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Per scelta didattica delle docenti di Inglese della scuola secondaria di primo grado questo è il grade massimo proposto perché l’esame oltre ad essere ritenuto adeguato all’eta’ del ragazzo(prevedendo 10 minuti di conversazione in lingua inglese con un madrelingua mai visto e conosciuto da solo/a nella stanza di esame) è anche ritenuto raggiungibile da molti alunni e al 99% gratificante nella valutazione. La gratificazione formativa senza creare troppo stress emotivo per un obiettivo troppo elevato sarà l’incoraggiamento più importante per accrescere la motivazione degli alunni allo studio della lingua inglese in futuro che poi è l’obiettivo prioritario nel primo ciclo scolastico.

Questo anno i corsi di Inglese di preparazione al trinity sono gratuiti grazie ai finanziamenti del PNRR che hanno consentito di fare corsi anche più duraturi. I genitori pagheranno solo l’esame di certificazione.

Le Certificazioni Trinity GESE Graded Examinations in Spoken English (abilità orali) sono riconosciute in Italia e all'estero come attestazione di conoscenza e competenza della Lingua Inglese.

La Certificazione di Lingua Inglese Trinity può essere utilizzata:

-In periodo scolastico, come credito formativo all'esame di Stato secondo la normativa vigente e nel Curriculum dello Studente introdotto dal Ministero dell’Istruzione.

-In ambito universitario, come credito da esibire in sostituzione del test di idoneità alla lingua inglese, quando previsto dal corso di laurea, o come requisito di accesso.

-In ambito professionale, per ottenere punti all’interno di un concorso e per valorizzare il proprio Curriculum Vitae.

Gli alunni oltre alle lezioni in classe che comunque sono la base della preparazione per sostenere gli esami partecipano da anni a corsi di LISTENING E SPEAKING, da due anni realizzati da docenti madrelingua. Questo anno i corsi sono gratuiti grazie si fondi del PNRR DM 65/2023. Questo investimento ha il duplice obiettivo di promuovere l’integrazione di attività ,metodologie e contenuti volti a sviluppare competenze STEM, digitali e di innovazione e di potenziare le competenze multiliguistiche di studenti ed insegnanti.

Questo finanziamento ci ha permesso di finanziare un macroprogetto per il potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative in lingua inglese di alunni e docenti.

Dal giugno 2024 sono partiti due corsi di 34 ore di Inglese per docenti per il raggiungimento del livello B2 del grado di riferimento europeo delle lingue straniere. I corsi sono stati rivolti a tutti i docenti dell’Istituto, stanno terminando entro metà febbraio 2025 ed hanno visto il coinvolgimento di 35 docenti dell’Istituto.

Inoltre dal 31 Gennaio partirà un corso sulle Metodologie CLIL rivolto a 18 docenti dell’Istituto. Il corso sarà tenuto da un madrelingua Inglese e consentirà la realizzazione di ulteriori progetti nella scuola relativi alla lingua inglese.Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un metodo didattico che prevede l'insegnamento di una materia scolastica (come scienze, storia, geografia, matematica) in una lingua straniera, solitamente l'inglese. L'obiettivo è integrare l'apprendimento della lingua con quello dei contenuti disciplinari.

Queste le finalità del CLIL:

1. Migliorare le competenze linguistiche: Gli studenti imparano la lingua in un contesto pratico, usandola per comprendere e comunicare concetti complessi.

2. Favorire un apprendimento più naturale: L'inglese non è studiato solo come materia separata, ma diventa uno strumento per acquisire conoscenze.

3. Sviluppare abilità cognitive avanzate: L’apprendimento in una lingua straniera stimola il pensiero critico, la risoluzione di problemi e la capacità di analisi.

4. Preparare gli studenti al mondo globale: Il CLIL aiuta a sviluppare competenze utili per il futuro accademico e professionale, dove l’inglese è spesso richiesto.

5. Aumentare la motivazione: Studiare argomenti interessanti in una lingua straniera rende l’apprendimento più coinvolgente e stimolante. Di solito utilizzato

Questa metodologia è stata introdotta nelle scuole secondarie, dove è spesso obbligatorio almeno un anno di insegnamento CLIL, nelle università e nei corsi di formazione professionale,nei programmi internazionali e nelle scuole bilingui . I docenti dell’Istituto Leopoldo 2 di Lorena si stanno già formando da tempo a questo metodo didattico innovativo per portarlo nelle classi e questo anno lo stanno già sperimentando nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani.

Altra attività finanziata con il PNRR di cui sopra è il corso Clil che viene realizzato da un docente madrelingua esperto TOEFL (teacher of English as a foreign language) dove le docenti di inglese, prof.ssa Grandi e prof.ssa Mischi fanno da tutor coprogettando e lavorando in compresenza con il madrelingua in tutte le terze classi della secondaria di Primo Grado Bugiani. Un corso Clil di 14 ore per ogni classe terza della scuola secondaria di primo grado dove verranno sviluppati due moduli: uno di scienze uno di geografia veicolati in lingua inglese. Da Dicembre 2024 i ragazzi stanno già lavorando e fino a fine aprile svilupperanno argomenti di studio in lingua inglese. Una sperimentazione che unita alla formazione dei docenti dell’Istituto entrerà ben presto nel curricolo dell’Istituto stesso.

Altra attività in lingua inglese che non valorizza solo le eccellenze, ma estremamente inclusiva è realizzata a fine anno: ENGLISH SUMMER CAMP ormai proposto da 7 anni.

Rivolto agli alunni dell’istituto della primaria (Bruno Buozzi e Don Milani) e della secondaria di primo grado (Bugiani) dell’Istituto il progetto si realizza nella prima settimana di Luglio.

Organizzato dalle docenti di Inglese della scuola secondaria di primo grado Bugiani: Monica Grandi, Antonella Massai e Renata Mischi il progetto propone una settimana di giochi, canzoni, attività con animatori madrelingua Inglesi. l’attività ha sempre riscosso una buonissima accoglienza da parte di alunni e genitori. Un progetto aperto a tutti e con la finalità di motivare allo studio della lingua inglese. Obiettivo del progetto è di promuovere la motivazione della lingua inglese e di sviluppare la competenza comunicativa in lingua inglese mediante l’interazione in attività ludiche( teatro, action songs, games).