I volumi di “Un libro per te” a disposizione del Mercatino dei ragazzi

Il progetto di redistribuzione gratuita di libri, ospitato all’Abbriccico dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, regala volumi da rivendere alla manifestazione per raccogliere fondi per il Comitato per la vita

Un progetto culturale ideato e portato avanti da un gruppo di volontari, con la collaborazione di Uscita di sicurezza, della Biblioteca Chelliana e con il patrocinio del Comune di Grosseto

Grosseto: Il progetto “Un libro per te”, ideato e portato avanti da un gruppo di volontari, con la collaborazione della cooperativa Uscita di Sicurezza, della Biblioteca Chelliana e con il patrocinio del Comune di Grosseto, mette gratuitamente a disposizione di coloro che avranno un banco al Mercatino dei ragazzi i propri volumi. Un modo per contribuire concretamente alla raccolta di fondi promossa dal Comitato per la vita consentendo, a chi vorrà, di andare a scegliere e ritirare i volumi all’Abbriccico di via Lazzeretti 10 a Grosseto, di metterli in vendita per beneficenza.

“Da quasi dieci anni riusciamo a regalare libri a privati cittadini, associazioni, biblioteche e scuole – spiega Marco Bigozzi, responsabile del progetto Un libro per te – per far circolare la cultura e per dare una seconda possibilità ai libri usati. Il progetto nasce proprio con questo obiettivo e per questo abbiamo pensato di mettere anche quest’anno i libri a disposizione di chi deciderà di allestire un banchetto al Mercatino dei ragazzi, domenica 5 ottobre, per dare il nostro piccolo contributo al Comitato della vita per un’iniziativa così importante. Invitiamo tutti coloro che vorranno prendere gratuitamente libri, da rivendere poi al Mercatino, a farci visita al primo piano dell’Abbriccico e a curiosare tra i nostri scaffali”.

Si tratta per la maggior parte di libri in buonissime condizioni donati principalmente da privati cittadini e dalle biblioteche della provincia di Grosseto. Chi lo desidera, quindi, potrà ritirare fino a un massimo di 20 volumi.

"Un libro per te" è un progetto che “trova casa” nei locali messi a disposizione dalla cooperativa Uscita di Sicurezza: in particolare all'Abbriccico di via Davide Lazzeretti 10 a Grosseto, dove è ospitata una grande libreria a disposizione di tutti i lettori che possono prendere in regalo, non in prestito, i volumi. E’ possibile visitare le librerie del progetto all’Abbriccico, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, passando dall’entrata principale o dal laboratorio creativo che si trova lateralmente.



