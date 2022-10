I volumi di “Un libro per te” a disposizione del Mercatino dei ragazzi

Il progetto di redistribuzione gratuita di libri, ospitato all’Abbriccico dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, regala volumi da rivendere alla manifestazione per raccogliere fondi per il Comitato per la vita



Grosseto: Un progetto culturale promosso dalla cooperativa Uscita di sicurezza con la collaborazione della Biblioteca Chelliana e con il patrocinio del Comune di Grosseto Il progetto “Un libro per te”, promosso dalla cooperativa Uscita di Sicurezza con la collaborazione della Biblioteca Chelliana e con il patrocinio del Comune di Grosseto, mette gratuitamente a disposizione di coloro che avranno un banco al Mercatino dei ragazzi i propri volumi. Un modo per contribuire concretamente alla raccolta di fondi promossa dal Comitato per la vita consentendo, a chi vorrà, di andare a scegliere e ritirare i volumi all’Abbriccico di via Lazzeretti 10 a Grosseto, di metterli in vendita per beneficenza. “Da anni ospitiamo questo progetto - dichiara Luca Terrosi, presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza – perché crediamo che sia bello dare a libri usati una seconda vita e dare alle persone la possibilità di scegliere e portare a casa, senza dover dare nulla in cambio, dei volumi in cerca di nuovi lettori. Abbiamo una ricchissima biblioteca che pensiamo possa essere una risorsa per questa bella manifestazione che ogni anno coinvolge centinaia di persone, soprattutto bambini e ragazzi”.

Si tratta per la maggior parte di libri in buonissime condizioni donati dalla Biblioteca Chelliana o da privati cittadini per favorire la loro redistribuzione gratuita a chiunque lo desideri. “Il progetto nasce con lo scopo di redistribuire gratuitamente libri ai cittadini – spiega Marco Bigozzi, responsabile del progetto Un libro per te – ed è per questo che abbiamo pensato di metterli a disposizione di deciderà di allestire un banchetto al Mercatino dei ragazzi, per dare il nostro piccolo contributo al Comitato per la vita per un’iniziativa così importante. Invitiamo tutti coloro che vorranno prendere gratuitamente libri, da rivendere poi al Mercatino, a farci visita al primo piano dell’Abbriccico e a curiosare tra i nostri scaffali”.

Chi lo desidera potrà ritirare quindi fino a un massimo di 20 volumi. "Un libro per te" è un progetto che “trova casa” nei locali messi a disposizione dalla cooperativa Uscita di Sicurezza: in particolare all'Abbriccico di via Davide Lazzeretti 10 a Grosseto, dove è ospitata una grande libreria a disposizione di tutti i lettori. I testi sono sistemati sugli scaffali di una grande libreria all’interno dell’Abbriccico, lo spazio polifunzionale di Uscita di Sicurezza, a Grosseto, e anche, grazie all'appoggio delle amministrazioni comunali coinvolte in alcuni luoghi gestiti dalla cooperativa. Sugli scaffali si possono trovare romanzi, grandi classici, manuali, enciclopedie specifiche, libri per ragazzi e fumetti.

Per informazioni sul progetto è possibile contattare Uscita di sicurezza scrivendo all’indirizzo infoccop@uscitadisicurezza.grosseto.it. L’Abbriccico è aperto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, in via Davide Lazzeretti 10 a Grosseto.