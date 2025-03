I volontari della CRI all'insediamento del vescovo Giordano

Grosseto: La Cri esprime sinceri auguri di buon lavoro e vivissime felicitazioni al nuovo Vescovo Diocesano, Monsignor Bernardino Giordano.





La CRI Comitato di Pitigliano, con il Presidente Luciano Caprini ed i Volontari, si sono ritrovati nella Antica Cattedrale di Sovana (Sorano) hanno curato il servizio di primo soccorso in occasione della Cerimonia di inizio Ministero Episcopale di Monsignor Bernardino Giordano, nuovo Vescovo della Diocesi di Pitigliano, Sovana ed Orbetello.





«Siamo stati presenti - spiegano alla Cri di Pitigliano - con una ambulanza e due operatori al Casone, una auto medica e due operatori in Piazza del Comune a Pitigliano, una ambulanza e 4 volontari nella Antica Cattedrale di Sovana. " E' stato per noi un onore essere presenti e collaborare a questa importante Cerimonia della Diocesi, per l'arrivo del nuovo Vescovo, monsignor Giordano. Siamo e restiamo a disposizione come Croce Rossa Italiana della Comunità Locale, delle autorità Religiose, Civili e Militari e come sappiamo ogni giorno garantiamo importanti servizi sanitari, sociali e di primo soccorso a questo Comprensorio delle Colline del Fiora e di Pitigliano, anche in collaborazione con la direzione di zona della asl sud est».