I volontari Abio in piazza per la giornata nazionale

Domani, 27 settembre, torna la Ventunesima Giornata Nazionale ABIO

Grosseto: I Volontari ABIO saranno presenti a Grosseto in Piazza Dante, a Orbetello nell'area mercatale, a Follonica presso il Supermercato COOP - Via Mario Chirici. Un'occasione per scoprire le loro attività all'interno dei reparti pediatrici, regalando sorrisi e momenti di spensieratezza ai bambini e ai loro genitori. Sarà inoltre possibile sostenere l'Associazione tramite un'offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: Simbolo della Giornata! Con il ricavato verranno organizzati nuovi corsi di formazione per i Volontari e per chi desidera diventarlo.

Anche quest'anno la Giornata Nazionale ABIO ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che sottolinea l'importanza del servizio che i Volontari ABIO svolgono negli oltre 200 reparti pediatrici di tutta Italia.



