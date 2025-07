I violoncelli dell'orchestra Arkattak a “Paesi in musica a Roccastrada”

Martedì 29 luglio il secondo concerto della rassegna organizzata dal Comune con Agimus Grosseto e la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi

Grosseto: “Paesi in musica a Roccastrada” torna martedì 29 luglio alle ore 21.15 al Parco delle forme di pietra in località Fonte di Vandro, a Sassofortino, con il concerto di Arkattak Cello Orchestra (ingresso libero e gratuito).

Arkattak è un ensemble d'archi a formazione modulare che spazia dalle performance per strumento solo alla piccola orchestra da camera, passando per il quartetto d’archi e il quartetto di violoncelli. Tante versioni di una stessa realtà musicale che ha tra i propri punti di forza la gioia di suonare insieme e l’attenzione al ruolo sociale della musica. La formazione è guidata da Luca Provenzani, a lungo primo violoncello dell’Orchestra della Toscana e collaboratore come primo violoncello dell’Orchestra del Maggio musicale fiorentino, direttore artistico di Agimus Firenze. L’ensemble è formato dai migliori giovani talenti della musica classica in Toscana e sul territorio nazionale, accomunati dall’essere vincitori di concorsi e iniziative di Agimus come “Premio crescendo” e “Attraverso i suoni”. Ai giovani si uniscono prime parti di importanti orchestre e docenti, all’insegna dell’incontro tra diverse generazioni. Arkattak propone in concerto programmi popolari, adatti a tutti, che mirano ad andare incontro al pubblico coinvolgendolo in prima persona, avvicinando alla musica classica anche chi non l’ha mai ascoltata prima, nella convinzione che sia una risorsa preziosa per il benessere della collettività.

“Paesi in musica a Roccastrada” è una rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Agimus Grosseto e la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.