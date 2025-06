I vini della doc Maremma Toscana sbarcano in Sicilia

Il Consorzio, con una selezione di Aziende, sarà tra i protagonisti del DiVino Festival di Castelbuono

Grosseto: Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana amplia il calendario di attività per la promozione della Denominazione a livello nazionale, con il debutto all’evento siciliano DiVino Festival, in programma a fine mese. Dal 27 al 30 giugno Castelbuono, nel cuore del Parco delle Madonie, ospiterà infatti la 19ª edizione dell’appuntamento annuale che celebra l’eccellenza vitivinicola e gastronomica con un programma ricco di appuntamenti, tra degustazioni guidate, banchi d’assaggio, eventi collaterali e spettacoli musicali.

Nato nel 2007 come evento enologico locale oggi il DiVino Festival coinvolge una crescente quantità di produttori ed è diventato uno degli appuntamenti enogastronomici tra i più attesi di questa stagione, punto di riferimento per appassionati e operatori del settore.

Il Consorzio farà il suo debutto all’evento con una selezione di etichette di 13 Aziende presenti al banco di assaggio con vini rossi e rosati a base di varietà autoctone come Sangiovese, Ciliegiolo, Alicante. In particolare, Belguardo-Mazzei, Bruni, Cantina I Vini di Maremma, Cantina Vignaioli di Scansano, Cupirosso, Gagiablu, La Biagiola, Morisfarms, Poggio L’Apparita, Rocca di Montemassi, Sassotondo, Tenuta Montauto e Val delle Rose.

Inoltre ci sarà un momento tutto dedicato al Vermentino DOC Maremma Toscana. Una degustazione guidata dal divulgatore enoico Francesco Saverio Russo dal titolo emblematico, “La Maremma e i suoi grandi Vermentini”,in cui saranno protagonisti i vini della top ten del Vermentino grand Prix 2025: Cantina Vignaioli di Scansano con il Vermentino Superiore 2023 "San Bruzio", Castelprile della Volpaia con il Vermentino Superiore 2023 BIO "Castelprile", Cupirosso e il Vermentino 2022 BIO "Audace", Fattoria di Magliano con il Vermentino 2023 BIO "Pagliatura", Giovanni Valentini con il Vermentino Superiore 2023 "Veive", Podere Poggio Bestiale con il Vermentino 2023 "PerLelo", Poggio Levante con il Vermentino 2019 "Unnè", Tenuta Casteani con il Vermentino Superiore 2023 BIO "Maremmano", Tenuta Dodici con Vermentino 2023 "Solo" e Tenuta Pietramora di Colle Fagiano con il Vermentino 2023 "Limite".

L’obiettivo è quello di proporre a operatori del settore e appassionati un approfondimento per scoprire le eccellenze enologiche della Denominazione prodotte con questo vitigno su cui i produttori puntano sempre di più, sia nella sua versione fresca e immediata sia in quella più strutturata e longeva. Infatti nella top ten elencata qui sopra che verrà presentata al DiVino Festival le referenze fanno tutte riferimento ad annate non recenti e quattro di queste hanno la menzione Superiore ciò a testimonianza che si tratta di un vitigno con ottime potenzialità di invecchiamento.

Wine lovers, ristoratori, enotecari e stampa specializzata avranno quindi l’opportunità di degustare e conoscere da vicino la qualità, la varietà e l’identità dei vini della DOC Maremma Toscana.