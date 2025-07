I Vincitori XIV edizione Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta

Capalbio: Il “Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta”, giunto alla sua quattordicesima edizione, anche quest’anno non delude le aspettative premiando grandissimi autori e personalità in ambito politico, storico, giornalistico e letterario.

La manifestazione si svolgerà venerdì 29 agosto alle ore 19,00 in Piazza due Pini a Capalbio e sarà condotta, come ormai è d’abitudine, dalla giornalista Eleonora Daniele. L’attrice Irene Grazioli leggerà alcune pagine dei libri premiati. Dianora Tinti cura la segreteria organizzativa.

“Un premio”, sostengono i presidenti del premio Mirella Serri e Giacomo Marramao, “che si è venuto affermando grazie all’impegno di coniugare l'alta qualità dei prodotti letterari e saggistici e la loro incidenza nella sfera pubblica".

“Il premio si inserisce”, concludono i presidenti, “nella tradizione di Capalbio splendida cittadina maremmana che da anni si è qualificata come un luogo di dibattito intellettuale, di confronto con opinioni culturali e politiche che hanno grande eco e affermazione sul territorio nazionale". Le opere sono state vagliate dalla Giuria composta, oltre che da Serri e Marramao, da Giancarlo Bosetti, Gianfranco Chelini - Sindaco di Capalbio - Matteo Fabiani, Marisa Garito, Maria Concetta Monaci, Denise Pardo e Giuppi Pietromarchi -

Verranno premiati:

Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta per la letteratura, Maria Rosa Cutrufelli,

“Il cuore affamato delle ragazze”, Mondadori.

Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta per la saggistica, Vittorio Lingiardi,

“Corpo, umano”, Einaudi.

Premio internazionale Capalbio- Piazza Magenta, premio speciale della Giuria, Giulio Napolitano,

“Il mondo sulle spalle. Una storia familiare e politica”, Mondadori.

Premio internazionale Capalbio- Piazza Magenta per la cultura e per l’informazione, Massimo Gramellini.

Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta per lo spettacolo, Andrea Salerno

Premio internazionale- Capalbio Piazza Magenta per il giornalismo, Andrea Malaguti.

Premio internazionale Capalbio-Piazza Magenta per il Territorio. Alessandro Mori,

“Cronache dell’abisso’, Effigi.

Il premio per la traduzione che si configura non solo come un riconoscimento a coraggiose scelte editoriali ma anche alle capacità musicali del traduttore-interprete.

A Pina Napolitano, notissima pianista e valente traduttrice dal russo, va il premio internazionale Capalbio-piazza Magenta per la traduzione di Marina Ivanovna Cvetaeva, Taccuini 1922-1939, Voland.

Un riconoscimento particolare sarà assegnato al libro-inchiesta “Ma siamo tutti matti? Storie di malati mentali, delle loro famiglie e di un sistema che è rimasto a guardare”, Rizzoli, della giornalista e scrittrice Eleonora Daniele che da anni conduce la serata di premiazione.