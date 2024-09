I vincitori di “Attraverso i Suoni” in concerto a Villa Bardini

Grosseto: Martedì 10 settembre, ore 18.30, a Villa Bardini (Costa S. Giorgio 2, Firenze), si esibiranno in concerto alcuni dei vincitori di Attraverso i Suoni, innovativo progetto che dal 2022 Fondazione CR Firenze a A.Gi.Mus. promuovono per la valorizzazione dei talenti under 30 della musica classica nelle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.



Suoneranno il Quartetto di sassofoni Cherubini, Matteo Cabras e Beatrice De Maria al pianoforte e la violoncellista Maria Salvatori, in rappresentanza degli oltre 30 solisti e gruppi da camera d’eccellenza selezionati dalla manifestazione nelle sue prime tre edizioni. La serata sarà introdotta da Alberto Batisti (direttore della Camerata Strumentale di Prato e di Rete Toscana Classica). Il programma prevede musiche di Händel, Bernstein, Liszt, Schumann.

Le esibizioni inizieranno nella terrazza panoramica, per poi proseguire nella sala interna di Villa Bardini.

Al termine del concerto, si terrà un aperitivo per il pubblico intervenuto.

L’iniziativa è gratuita fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite Eventbrite al link: https://tinyurl.com/39kckjak

Attraverso i Suoni offre ogni anno ai giovani musicisti selezionati un percorso di avviamento della propria carriera lavorativa che prevede un premio in denaro, una serie di concerti in Toscana e nel resto d’Italia e strumenti preziosi quali un tutoraggio per la cura della comunicazione, dei social e per lo sviluppo dell’auto imprenditorialità, la costruzione del proprio sito internet, un book fotografico professionale, incontri con direttori artistici e musicisti di chiara fama, master e lezioni individuali.

Già lanciate verso il successo le carriere dei musicisti che prenderanno parte alla serata.

Il Quartetto Cherubini nasce nel 2016 presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Vincitore di 11 Primi premi in concorsi nazionali e internazionali, si è esibito in quasi 100 concerti in Italia e all’estero. Ha suonato da solista con orchestre, orchestre d’archi e gruppi di fiati. E’ stato selezionato per due volte (2017 e 2019) tra i 15 ensemble da tutto il mondo partecipanti all’International Chamber Music Campus di Weikersheim (Germania). E’ risultato vincitore del DV Young Sounds 2021 grazie a cui ha pubblicato il proprio disco d’esordio.





Maria Salvatori ha vinto i concorsi Riviera Etrusca, Antonio Salieri, Concorso Internazionale Antonio Janigro in Croazia, Premio Crescendo ’21 e ha trionfato al 15° Concorso Internazionale “Luigi Cerritelli”.Nel 2019 ha vinto l’audizione come primo violoncello della RCO Young di Amsterdam e nel ‘20 quella per lo stesso ruolo nella VFJO a Verbier.





Matteo Cabras si è diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Cagliari. Si è esibito, come solista e camerista, per la Fondazione Siotto, Associazione Mozart, Teatro Minerva di Minerbio, Festival delle Nazioni, Roma Tre Orchestra, Carloforte Music Festival, Fondazione Cini (Auditorium Lo Squero a Venezia). Nonostante la giovane età è anche già ideatore e direttore artistico del Solki Music Festival di Sant’Antioco.





Beatrice De Maria si avvicina al pianoforte sin da piccolissima e a dieci anni diventa allieva di Enrico Stellini alla Scuola di Musica di Fiesole. Vince il primo concorso già all’età di sei anni. A questo seguono altre numerose affermazioni in concorsi nazionali e internazionali, concerti come camerista, solista e solista con orchestra. Nel 2018, l’allora direttore della Scuola, il Maestro Alain Meunier, la sceglie per eseguire con l’orchestra Galilei il Concerto di Mozart K467.





(foto Alessandro Baglioni)