I supermercati Conad Grosseto abbassano il prezzo del pane

Gli sconti saranno applicati dal 3 settembre al 2 ottobre



Grosseto: Il momento è economicamente drammatico per tutti, imprese e famiglie. Per questo i Supermercati Conad di Grosseto, da sempre dalla parte dei cittadini, come segnale di attenzione verso i propri clienti e come piccolo gesto di sostegno alla comunità hanno deciso di abbassare il prezzo del pane - bene di prima necessità per eccellenza - prodotto da quattro tra i più importanti e rinomati panifici della provincia di Grosseto. Partecipano all'iniziativa: il Panificio Corsini, il Panificio di Baccinello, Il Fornaio di Caldana e Panificio 900 "la Pizza del Villaggio".

A partire dal 3 settembre, dunque, in tutti i supermercati Conad della città di Grosseto, (via Scansanese, via Clodia, via Senegal e Aurelia Antica), verranno applicati sconti sulla pagnotta di Baccinello; la bozza ai cereali del Fornaio di Caldana; il semintegrale del Corsini e il pane con farina di grani antichi del Panificio '900. Gli sconti rimarranno in vigore per tutto il mese di settembre, fino al 2 ottobre.

I supermercati Conad di Grosseto perseguono così un doppio obiettivo: da un lato garantiscono un aiuto concreto alle famiglie, in termini di risparmio sul costo del pane, dall’altro proseguono nel loro impegno per la valorizzazione delle aziende locali e dei prodotti tipici di qualità.